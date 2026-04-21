Steiermark kämpft mit wachsendem Drogenproblem

Ein aktueller Bericht zeigt eine deutliche Verschärfung der Drogensituation in der Steiermark. Der Konsum nimmt zu, die Substanzen werden härter und Betroffene immer jünger.

In der Steiermark wächst die Sorge um die Entwicklung im Drogenbereich. Neue Auswertungen zeigen, dass sowohl die Verfügbarkeit als auch der Konsum deutlich zunehmen. Dabei beschränkt sich das Problem längst nicht mehr auf größere Städte, auch kleinere Gemeinden sind betroffen, so die steirische Suchtkoordinatorin Juliane Cichy in einem Bericht des ORF.

Immer mehr junge Menschen greifen zu Drogen

Besonders alarmierend ist die Entwicklung bei jungen Menschen. Der Einstieg erfolgt zunehmend früher, der Zugang zu illegalen Substanzen ist einfacher denn je. Neben klassischen Beschaffungswegen spielt auch das Internet eine große Rolle. Zudem beeinflussen soziale Netzwerke das Konsumverhalten, indem sie Drogen teilweise verharmlosen oder sogar verherrlichen. Auch die Art der konsumierten Substanzen verändert sich. Immer häufiger greifen Konsumenten zu stärkeren Mitteln, während ehemals „exklusive“ Drogen mittlerweile breiter verfügbar sind.

Experten warnen vor Mischkonsum

Parallel dazu bleibt der Konsum besonders gefährlicher Stoffe ein Thema, während neue Substanzen zusätzlich auf den Markt drängen. Ein weiteres Risiko stellt der sogenannte Mischkonsum dar, also die Kombination mehrerer Drogen. Oft wissen Konsumenten nicht genau, welche Stoffe sie zu sich nehmen. Diese Entwicklung erschwert nicht nur die Prävention, sondern erhöht auch die gesundheitlichen Gefahren erheblich.