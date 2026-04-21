Dritter Kater angefahren: „Kämpfen in diesem Moment um sein Leben“

Die Tierretter der Arche Noah schlagen Alarm: Innerhalb von nur vier Tagen wurden drei Kater von Autos angefahren und schwer verletzt. Die Tierärzte kämpfen aktuell um ihr Leben.

Erschütternde Bilanz für die Tierrettung der Arche Noah: In nicht einmal einer Woche mussten die Helfer zu drei dramatischen Einsätzen ausrücken. Alle drei Opfer sind Kater, die nach schweren Verkehrsunfällen gesichert und in die Tierarztpraxis gebracht werden mussten. „Diese Häufung ist erschütternd“, warnt der Tierschutzverein.

Rettung aus Abwasserrohr

Bereits am vergangenen Wochenende kam es zu einem besonders schwierigen Einsatz in Kumberg. Ein schwer verletzter Kater – von den Rettern „Morli“ getauft – flüchtete nach einer Kollision mit einem Auto in ein langes Abwasserrohr. Da das Tier tief im Tunnel feststeckte und für die Helfer unerreichbar war, musste die Freiwillige Feuerwehr Kumberg zur Unterstützung gerückt werden. Mit kontrolliertem Wasserleiten in das Rohr konnte der Kater schließlich behutsam herausbewegt und geborgen werden. Die Diagnose: Beckenbruch. Wir haben berichtet: „Morli“ bei Graz angefahren und geflüchtet: Kater „atmete nur noch flach“.

©Arche Noah Kater Morli wurde mit Hilfe der Feuerwehr Kumberg am Wochenende vor dem Tod gerettet.

Kieferbrüche und Not-Operationen

Doch das war noch nicht alles… Erst heute brachte die Tierrettung einen weiteren jungen Kater aus Peggau in die Praxis. Auch er wurde offensichtlich von einem Auto erfasst. Seine Verletzungen: Neben einem Beckenbruch erlitt er schwere Kieferverletzungen. Die Tierärztinnen „kämpfen in diesem Moment um sein Leben“, während das Tier operiert wird.

©Arche Noah Dieser Kater kämpft nach einem Autounfall gerade im OP um sein Leben.

Warum trifft es gerade jetzt so viele Katzen?

Laut Arche Noah gibt es einen Grund für die aktuelle Unfallserie: Die Tiere sind derzeit auf Partnersuche. Alle drei verunglückten Kater sind unkastriert. Auf der Suche nach Partnerinnen sind die Tiere vermehrt unterwegs und achten weniger auf den Verkehr. Gleichzeitig hat die Kittensaison begonnen, weshalb auch viele Mutterkatzen auf Achse sind. „Wird eine Mutterkatze überfahren, sterben oft auch ihre unversorgten Babys qualvoll zurückgelassen“, mahnt die Arche Noah.

So kannst du helfen: „Drei Katzen, drei schwere Schicksale und ein Kampf ums Überleben. Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, lebensrettende Operationen, Schmerzbehandlung und intensive tierärztliche Versorgung zu ermöglichen und schenken diesen Tieren die Chance auf ein Weiterleben“, so die Arche Noah. Hier kannst du spenden: Empfänger: Aktiver Tierschutz Austria

IBAN: AT71 3800 0000 0513 5025

Verwendungszweck: PA Katzen Autounfall

Appell: Fuß vom Gas

Die Tierschützer richten einen dringenden Appell an alle Autofahrer: „Bitte fahren Sie jetzt besonders aufmerksam und vorsichtig.“ Wer das Tempo reduziert und vor allem in Siedlungsgebieten den Straßenrand im Auge behält, kann aktiv Katzenleben retten. Jeder dieser Einsätze bedeutet nicht nur großes Leid für die Tiere, sondern verursacht auch enorme Kosten für Rettung, Operationen und die intensive Nachsorge.