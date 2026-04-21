Ölreserven freigegeben: 56.000 Tonnen Rohöl aus Lannach abgepumpt

Um die Energiemärkte zu stabilisieren, hat Österreich mit dem Abpumpen eines Teils seiner strategischen Ölreserven begonnen. Hintergrund ist eine international koordinierte Maßnahme der Internationalen Energieagentur (IEA), an der sich Österreich am 11. März 2026 gemeinsam mit anderen Staaten beteiligt hat, das geht aus einer Aussendung des Wirtschaftsministeriums aus.

Logistik-Operation in der Steiermark

Wie mehrere Medien berichten, startete am Montagabend die Förderung im Lager Lannach. In einer ersten Tranche werden 56.000 Tonnen Rohöl zur Verfügung gestellt. Das entspricht etwa 2 Prozent der gesamten Pflichtnotstandsreserve bzw. dem Verbrauch von rund zwei Tagen in Österreich. Das Öl wird aus Lannach über die Adria-Wien Pipeline direkt zur Raffinerie nach Wien-Schwechat gepumpt. Die OMV hat diese Menge zu marktüblichen Preisen erworben. Eine strikte Bedingung ist, dass das Öl in einer österreichischen Raffinerie verarbeitet und ausschließlich im Inland zur Versorgung abgegeben werden darf.

Warum wird die Reserve gerade jetzt angezapft?

Obwohl die Versorgungslage in Österreich derzeit gesichert ist, führt die Sperre der Meerenge von Hormus zu einem geringeren Rohölangebot auf dem Weltmarkt. Ziel der Freigabe ist es, durch ein höheres Angebot die Preise zu dämpfen und zur Stabilisierung beizutragen. Die EU-Kommission rechnet ab Mai mit Rückgängen beim Angebot von Diesel und Kerosin in Europa, da sich Unterbrechungen internationaler Lieferketten zeitverzögert bemerkbar machen. Die gesamte Pflichtnotstandsreserve Österreichs umfasst laut Wirtschaftsministerium rund 2,47 Millionen Tonnen Rohöl und Treibstoffe. Medienberichte beziffern das Lager in Lannach auf circa 2,7 Millionen Tonnen. „Die Reserve reicht für rund 90 Tage und sichert damit auch im Fall eines massiven Lieferausfalls die Versorgung für rund drei Monate ab“, so in der Aussendung.