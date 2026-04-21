Auf offener Straße bedroht: „Was dann geschah, sprengt alles“

Vorfall in der Deutschlandsberger Innenstadt: Ein 38-jähriger Einheimischer berichtet von einer verbalen Attacke, die beinahe in körperlicher Gewalt eskaliert wäre. Sein Ziel ist es nun, andere Bewohner zu warnen.

Ein entspannter Weg durch die Heimatstadt endete für einen 38-jährigen Deutschlandsberger und seinem Begleiter kürzlich in einer bedrohlichen Konfrontation. Wie der Betroffene gegenüber 5 Minuten schildert, seien sie aufgrund von starkem Regen eilig durch die Innenstadt gelaufen, als sie plötzlich „einfach so“ von der Seite angepöbelt wurden. Der Leser, der nach eigenen Angaben früher als Soldat im Ausland stationiert war und heute eine pazifistische Einstellung vertritt, suchte daraufhin das Gespräch.

Eskalation mit der Bierflasche

Nachdem der Mann den Pöbler zur Rede gestellt hatte, soll die Situation gefährlich zugespitzt worden sein. „Dieser Mann nahm plötzlich seine Bierflasche, ging in unsere Richtung und drohte uns auf abartige Weise“, beschreibt der Leser den Moment auf Facebook. Der Angreifer soll mit „lautem Kauderwelsch und Beleidigungen“ auf das Duo zugekommen sein. Der 38-Jährige griff zu seinem Mobiltelefon. „Er fühlte sich von meinem Handy bedroht, nachdem ich es herausholen musste, weil er mit seiner Bierflasche auf mich zu kam“, erinnert sich der Betroffene.

Deeskalation statt Polizeieinsatz

Trotz der akuten Gefahr entschied sich der ehemalige Soldat bewusst gegen Gewalt und gegen einen Anruf bei der Polizei. Er habe gelernt, Dinge mit „Worten und einem guten Optimismus mit einer Portion Diplomatie“ zu lösen. Schließlich habe er das Gegenüber zur Vernunft bringen können. Der Leser erklärt seinen Verzicht auf eine Anzeige damit, dass der ältere Herr offensichtlich selbst mit schweren persönlichen Problemen zu kämpfen habe und er ihm nicht noch mehr Schwierigkeiten bereiten wollte. Er betont jedoch: „Wenn ihr eine sichere Stadt haben wollt, muss auch mal laut ausgesprochen werden, wer hier für den öffentlichen Raum eine Gefahr darstellt“, so im Gespräch mit 5 Minuten.

Dank an lokalen Wirt

Positiv hervorzuheben sei das Verhalten eines lokalen Gastronomen, vor dessen Lokal sich die Szenen abspielten. Nachdem dieser die Situation bemerkt hatte, sei er herausgekommen und habe versucht, „auf eine diplomatische und ruhige Art die Situation zu beruhigen“. Er bot den Betroffenen sogar ein Gratis-Getränk an, welches diese jedoch ablehnten, da sie sich vor Ort nicht mehr wohlfühlten.

Warnung an die Bevölkerung

Der Leser möchte mit seiner Geschichte vor allem zur Wachsamkeit aufrufen. „Mir ist es darum gegangen, andere Menschen vor solchen Menschen zu warnen“, erklärt er gegenüber 5 Minuten. Sein Fazit fällt dennoch nachdenklich aus: Er wisse nun, warum sich viele seiner Generation in ihrer Geburtsstadt nicht mehr wohlfühlen würden. Sein dringender Appell an alle Eltern und Bürger lautet daher: „Bitte passt immer gut auf euch auf und gebt auf eure Kinder acht“.