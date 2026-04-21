KPÖ fordert erneut Energydrink-Verbot für Jugendliche

Kroatien macht es ernst und will den Verkauf von Energydrinks an Minderjährige verbieten. Die KPÖ fordert so ein Verbot auch in der Steiermark.

In Kroatien stehen der Gastronomie und dem Tourismus massive Änderungen bevor: Ein neuer Gesetzesentwurf sieht vor, Energydrinks rechtlich ähnlich wie Alkohol zu behandeln. Konkret bedeutet das: In Gastronomiebetrieben sollen die koffeinhaltigen Wachmacher für unter 18-Jährige verboten werden. Wirte müssen künftig klar darauf hinweisen und bei Verstößen drohen Strafen von mehreren Tausend Euro. Wir haben berichtet: Strenge neue Regeln: Kroatien plant Energydrink-Verbot für Jugendliche.

Steirische KPÖ: „Notwendiger Schutz junger Menschen“

Dieses Vorreitermodell nimmt die steirische KPÖ zum Anlass, ihre eigene Forderung nach einer Verkaufseinschränkung für unter 14-Jährige zu bekräftigen. Ein entsprechender Antrag wurde im vergangenen Jahr von der Landesregierung abgelehnt. Die offizielle Begründung damals: Eine solche Maßnahme sei nicht notwendig, da die Verantwortung ohnehin bei den Eltern liege, so in einer aktuellen Aussendung. „Was in Kroatien als notwendiger Schutz junger Menschen erkannt wird, wird hierzulande weiterhin ignoriert“, kritisiert KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. Sie verweist darauf, dass wissenschaftlich belegt sei, dass die Getränke in diesem Alter ungeeignet sind. Wiegen die Interessen von Großkonzernen als die Gesundheit der Kinder? „Es braucht auch in der Steiermark endlich klare gesetzliche Regeln, wenn man die Gesundheit junger Menschen ernsthaft schützen will“, so die Klubobfrau.

©KPÖ/KK Am Foto: KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler.