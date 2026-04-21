Kinder-Tierschutzkonferenz: Steirische Schüler setzen starke Zeichen für Tiere

Bereits zum siebenten Mal: Am 21. April 2026 präsentierten sechs engagierte Schulklassen ihre monatelang vorbereiteten Projekte und diskutierten mit Fachleuten über das Wohl von Heim-, Wild- und Nutztieren.

Schüler der Mittelschule Rottenmann und der Mittelschule Irdning, die sich mit Projekten rund um das Thema Heimtiere beschäftigten.

Schüler der Mittelschule Rottenmann und der Mittelschule Irdning, die sich mit Projekten rund um das Thema Heimtiere beschäftigten.

Die vom Tierschutzressort des Landes Steiermark unterstützte Konferenz bot den Schülern eine Bühne, um ihre kreativen Beiträge vor einem Fachpublikum zu zeigen. Über Monate hinweg wurden die Klassen vom Verein „Tierschutz macht Schule“ begleitet, wobei Exkursionen in Tierheime, Wildtierstationen oder auf Bauernhöfe zu den Highlights der Vorbereitung zählten.

Die Schüler widmeten sich in unterschiedlichen Formaten der Thematik: Nutztiere: Die AHS Bruck an der Mur (3C) reflektierte den eigenen Konsum durch Podcasts und veganes Kochen, während die de La Tour Sternschule Deutschlandsberg (3. Klasse) filmisch die Bedürfnisse von Rindern und Hühnern beleuchtete.

Heimtiere: Die MS Rottenmann (1A) und die MS Irdning (1C) legten ihren Fokus auf den verantwortungsvollen Tierkauf sowie die Bedürfnisse von Hunden, Katzen und Meerschweinchen.

Wildtiere: Während die MS St. Marein bei Graz (2A) ein Video über korrektes Verhalten im Zoo drehte, gestaltete die MS Liezen (1C) einen Radiobeitrag zum richtigen Umgang mit Wildtieren im Wald.



©Land Steiermark/PB Amesbauer | Schüler der Mittelschule St. Marein bei Graz und der Mittelschule Liezen, die ihren Fokus auf Wildtiere richteten. ©Land Steiermark/PB Amesbauer | Schüler der AHS Bruck an der Mur und der de La Tour Sternschule Deutschlandsberg, die sich in ihren Projekten auf Nutztiere spezialisierten.

Schon früh lernen:

Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer, der die Konferenz mitverfolgte, zeigte sich beeindruckt vom Fachwissen der Jugendlichen: „Die Kinder-Tierschutzkonferenz zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, bereits früh ein Bewusstsein für den verantwortungsvollen Umgang mit Tieren zu schaffen“. Das Engagement der Kinder sei eine wichtige „Investition in den Tierschutz von morgen“. Auch die steirische Tierschutzombudsfrau Karoline Schlögl betonte den pädagogischen Wert, da sich Lehrpersonen und Kinder über einen langen Zeitraum intensiv mit dem Thema auseinandersetzen konnten.