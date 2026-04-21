Viel Sonne und ein frischer Nordwind am Mittwoch in der Steiermark

Nach einer klaren und teils frostigen Nacht dürfen sich die Steirer am Mittwoch auf viele Sonnenstunden freuen. Doch Vorsicht: Ein lebhafter Nordwind sorgt dafür, dass es sich kühler anfühlt.

Der Mittwoch startet in weiten Teilen des Landes freundlich. Laut der Prognose der GeoSphere Austria ist es Mittwochfrüh „in den Niederungen der Steiermark zum Teil wieder nebelig“. Die grauen Schleier haben bleiben nicht lang: „Die Nebelfelder lösen sich aber rasch auf und es wird für mehrere Stunden strahlend sonnig.“ Im Laufe des Tages ändert sich das Wetterbild regional ein wenig. Vor allem im Süden und Osten des Landes tauchen wieder mehr Wolken auf, wobei die „Schauerneigung aber gering“ bleibt. Der Wind weht „aus nördlichen Richtungen zum Teil lebhaft auf“. Am Nachmittag klettern die Temperaturen auf 11 bis 16 Grad.