Tötungsfall Johanna G.: Waffenfund bringt neue Wendung im Fall

Ein mutmaßliches Gewaltverbrechen in der Steiermark beschäftigt weiterhin Justiz und Politik. Ein 30-jähriger Cobra-Beamter aus der Südoststeiermark steht im Verdacht, eine 34-jährige Frau getötet zu haben, mit der er in einer Beziehung gestanden haben soll. Die Frau, die als Fitness-Influencerin bekannt war, soll zum Zeitpunkt der Tat schwanger gewesen sein. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, der Beschuldigte hat bislang nur teilweise gestanden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann die Tat Anfang des Jahres begangen und die Leiche anschließend in einem Waldstück versteckt haben. Als mögliches Motiv wird ein persönlicher Konflikt im Zusammenhang mit der Schwangerschaft diskutiert. Offizielle Angaben dazu gibt es jedoch nicht, da die Ermittlungen weiterhin laufen.

Cobra-Beamter vorläufig vom Dienst suspendiert

Zusätzliche Brisanz erhält der Fall durch eine parlamentarische Anfrage an Innenminister Gerald Karner, wie die Kleine Zeitung berichtet. Dabei wurde unter anderem der berufliche Hintergrund des Verdächtigen beleuchtet, der einer Spezialeinheit der Polizei zugeteilt war. Laut Ministerium habe es während seiner Dienstzeit keine Hinweise auf auffälliges Verhalten gegeben. Der Beamte wurde inzwischen vorläufig vom Dienst suspendiert, ein Disziplinarverfahren ist bis zum Abschluss der strafrechtlichen Untersuchungen ausgesetzt.

Mehrere Waffen bei Hausdurchsuchung gefunden

Im Zuge der Ermittlungen wurden auch mehrere Waffen sichergestellt. Darunter befand sich eine Dienstpistole eines Kollegen, die bereits vor einigen Jahren als gestohlen gemeldet worden war. Zudem wurde eine Trainingswaffe gefunden, die der Beschuldigte offenbar unrechtmäßig an sich genommen hatte. Bestätigt wurde außerdem laut Medienbericht, dass sich an seinem Wohnsitz seine eigene Dienstwaffe befand, obwohl diese laut Vorschriften nicht privat aufbewahrt werden darf.

Neue Fragen zu Waffen und Dienstvorschriften

Die neuen Erkenntnisse werfen Fragen hinsichtlich interner Kontrollen und Regelungen im Polizeidienst auf. Konkrete Angaben zu möglichen strukturellen Mängeln oder weiteren Vorfällen innerhalb der vergangenen Jahre machte das Innenministerium jedoch nicht. Die politische Debatte über mögliche Konsequenzen dürfte damit weiter anhalten.