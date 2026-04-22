Schwerer Unfall: Auto überschlägt sich in Böschung

Ein Fahrzeug kam am Dienstag, dem 21. April in der Südsteiermark in einer Kurve von der Straße ab und landete schwer beschädigt im Gelände. Eine Person wurde verletzt.

Auf der Südsteirischen Grenzstraße (B69) ist es am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Feuerwehr St. Oswald ob Eibiswald berichtet, wurde sie „um 13:51 Uhr mittels Sirenenalarm zu einem Verkehrsunfall auf die B69 – Südsteirische Grenzstraße alarmiert“. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein Lenker in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. „Ein Fahrzeug kam aus bislang unbekannter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich offenbar auf der steilen Böschung und kam erst mehrere Meter unterhalb der Straße schwer beschädigt zum Stillstand“, heißt es in der Einsatzmeldung.

Aufwendige Fahrzeugbergung

Das Auto wurde dabei massiv beschädigt, eine Person erlitt Verletzungen. Die Einsatzkräfte reagierten rasch: „Nach dem Eintreffen sicherten wir umgehend die Einsatzstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten bei der Rettung sowie der aufwendigen Bergung des Fahrzeuges aus dem unwegsamen Gelände.“ Aufgrund der schwierigen Lage gestaltete sich die Bergung besonders herausfordernd. Schließlich konnte das Wrack „mittels Seilwinde und Traktor“ wieder zurück auf die Fahrbahn gebracht werden.

©FF St. Oswald bei Eibiswald

Verletzte Person im Krankenhaus

Das Rote Kreuz übernahm die Erstversorgung der verletzten Person und brachte sie ins Krankenhaus. Parallel dazu nahm die Polizei die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf. Nach Abschluss aller Arbeiten konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.