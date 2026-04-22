Ein Toter und eine Verletzte: Nächtliche Bluttat in der Südoststeiermark

Gegen 2.45 Uhr dürfte der 17-Jährige in das Wohnhaus des älteren Ehepaars in St. Peter am Ottersbach in der Südoststeiermark eingedrungen sein. Dort griff er beide Bewohner mit einem Messer an. Die Frau (80) hat noch selbstständig den Notruf wählen können, woraufhin die Rettungskette in Gang gesetzt worden sei. Für den 84-jährigen Ehemann kam jedoch jede Hilfe zu spät – er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Frau wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, ihr Zustand gilt als stabil. Polizisten nahmen den 17-jährigen Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung fest. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, stellten die Beamten ebenfalls sicher. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sowie zum Motiv wurden vom Landeskriminalamt Steiermark übernommen. Eine Vernehmung des Jugendlichen steht derzeit noch aus.