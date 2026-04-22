Steirer geschockt: 1.600-Euro-Rechnung für „Käufe“ flattert ins Haus

Eine Kreditkarte auf seinen Namen, die er nie beantragt hat und plötzlich 1.600 Euro Schulden. Ein Südsteirer wurde Opfer von Identitätsdiebstahl.

Ein Südoststeirer erlebte eine böse Überraschung. Plötzlich erhielt er eine Rechnung von über 1.600 Euro für eine Kreditkarte, die er aber niemals beantragt hatte. „Jemand hatte auf seinen Namen eine Kreditkarte eröffnet und damit eingekauft“, berichtet die Arbeiterkammer Steiermark. Der Südoststeirer wurde nun zur Kasse gebeten, für Käufe, die er gar nicht tätigte.

Bank fordert Geld für fremde Kreditkarte

„Die Bank verwies auf ein Foto seines Reisepasses, das ihr vorlag. Doch weder die Unterschrift noch die angegebene Adresse beim Kreditkartenantrag waren seine“, so die AK. Zwei Jahre lang kämpfte der Südsteirer gegen die Forderungen und zog vor Gericht. „Die Klage der Bank wurde abgewiesen, sie hatte Fehler bei der Identitätsprüfung gemacht, denn es bestand kein Zweifel, dass es sich um Identitätsdiebstahl handelte“, berichtet die AK von dem Ausgang des Falls.