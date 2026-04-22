Steiermark hat zwei neue Obsthoheiten

Die beiden Majestäten Obstkönigin Hannah I. und Prinzessin Katharina werden beim Apfelblütenfest am Sonntag, dem 26. April, in Puch bei Weiz gekrönt.

Ob Äpfel, Birnen, Erdbeeren, Holunder, Kirschen, Pfirsiche, Marillen oder Zwetschken – die Steiermark ist das Obstland Nummer 1 in Österreich. Die neu gewählten Obsthoheiten werden ab ihrer Krönung beim Apfelblütenfest am kommenden Sonntag zwei Jahre lang Werbung für die bunte und gesunde Vielfalt der steirischen Früchte machen – vor allem veredelte Obstprodukte wie Fruchtsäfte, Moste und Edelbrände stehen dabei im Fokus.

Leidenschaft, aber auch Verantwortung

Königin Hannah I. heißt mit bürgerlichem Namen Hannah Schöninger und kommt aus Hönigtal im Bezirk Graz Umgebung. Die 22-jährige Obstfachfrau hat die Höhere Bundeslehranstalt für Obst- und Weinbau (HBLA) Klosterneuburg absolviert und arbeitet neben ihrem Studium im Familienbetrieb mit. Über ihre künftige Aufgabe als Obstmajestät sagt Hannah: „Ich freue mich schon auf die ersten Auftritte. Ich möchte zeigen, wie viel Leidenschaft, Wissen und Verantwortung in unseren Lebensmitteln stecken und meine Begeisterung auf Konsumentinnen und Konsumenten übertragen.“

Schmeckt nicht nur gut, es ist auch gesund

Prinzessin Katharina heißt mit bürgerlichem Namen Katharina Nestelberger, kommt aus Riegersburg und ist ebenfalls auf einem Obstbaubetrieb aufgewachsen. Die 20-jährige Prinzessin hat mit ihrer Matura an der HTL Fürstenfeld eine technische Ausbildung abgeschlossen. Als künftige Obstprinzessin möchte sie die Wertschätzung für hochwertige und regionale Lebensmittel weiter stärken: „Heimisches Obst schmeckt nicht nur hervorragend, sondern ist auch sehr gesund. Diese Vorzüge möchte ich mit großer Leidenschaft vermitteln.“

Ein besonderes Amt mit Kriterien

Um dieses Amt ausüben zu können, stellen sich die Kandidatinnen einer Wahl. Voraussetzung ist die Herkunft aus einem landwirtschaftlichen Betrieb mit Schwerpunkt Obstbau. Zu den wichtigsten Kriterien zählen neben fachlicher Kompetenz vor allem Kommunikationsfähigkeit, Allgemeinbildung und eine sympathische Ausstrahlung. Ein Höhepunkt des Apfelblütenfestes in Puch bei Weiz ist die feierliche Krönung von Obstkönigin Hannah und Prinzessin Katharina um 13.30 Uhr. Das Fest beginnt bereits um 10 Uhr und bietet ein abwechslungsreiches Programm: Wanderungen, Frühschoppen, musikalische Unterhaltung und regionale Kulinarik.

Qualität und Nachhaltigkeit stehen im Vordergrund

Die Steiermark produziert ihre Äpfel regional, nachhaltig und mit hervorragender Qualität. Dadurch können sie erfolgreich am Inlandsmarkt und auch auf EU-Märkten positioniert werden. Umfangreiche Investitionen in Kulturschutz und moderne Bewässerungssysteme sichern dabei die Produktion langfristig ab. Auch die Obstverarbeitung wird ständig weiter ausgebaut und hat sich für viele Betriebe zu einem wichtigen wirtschaftlichen Standbein entwickelt.