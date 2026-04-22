Nachmittagsbetreuung in Gefahr: Streit um Millionenloch bei Schulbetreuung

Die Finanzierung der schulischen Nachmittags- und Ferienbetreuung sorgt in der Steiermark für wachsende Spannungen. Auslöser sind gekürzte Fördermittel, die, rückwirkend für das laufende Schuljahr, ein erhebliches Budgetloch hinterlassen. Allein in Graz fehlen rund zwei Millionen Euro. Die Kritik kommt dabei aus mehreren politischen Richtungen. Neben KPÖ und ÖVP melden sich auch die Grünen zu Wort und warnen vor den Konsequenzen für Familien und Gemeinden.

Sorge um Familie und Gemeinden

„Für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist das Angebot der Nachmittags- und der Ferienbetreuung essentiell. Was nicht passieren darf ist, dass Angebote zurückgefahren werden oder Familien plötzlich mehr bezahlen müssen“, betont die Grüne Bildungs- und Sozialsprecherin Veronika Nitsche. Sie sieht insbesondere das Land in der Verantwortung, rasch Lösungen vorzulegen. Auch die KPÖ äußert sich deutlich kritisch. Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler erklärt: „Es ist völlig unverständlich, warum in einem so wichtigen Bereich wie der Nachmittags- und Ferienbetreuung plötzlich der Sparstift angesetzt wird. Diese Maßnahme ist nicht nur kurzsichtig, sondern verlagert die Kosten lediglich – Kommunen und Eltern werden vor vollendete Tatsachen gestellt.“

©Grüne Steiermark Grüne Bildungs- und Sozialsprecherin Veronika Nitsche… ©KPÖ/KK …und KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler üben Kritik.

Tausende Kinder betroffen

Die Auswirkungen sind beträchtlich: In Graz nehmen tausende Kinder Angebote der Nachmittagsbetreuung in Anspruch. Finanziert wurde das System bisher durch Elternbeiträge sowie Zuschüsse von Stadt und Land. Durch den Wegfall eines Teils dieser Mittel entsteht nun erheblicher Druck auf die Finanzierung. Auch die Ferienbetreuung ist betroffen, wodurch zusätzliche Kosten auf die Gemeinden zukommen. Diese müssen kurzfristig entscheiden, ob sie die Lücke selbst schließen oder ob Mehrkosten an Familien weitergegeben werden.

Land verweist auf Bund

Seitens des Landes wird die Kritik zwar nachvollzogen, gleichzeitig wird die Ursache auf Bundesebene verortet. Hintergrund sind Änderungen bei der Finanzierung, durch die insgesamt weniger Mittel zur Verfügung stehen. Bereits in der Vergangenheit hätten die Länder auf diese Entwicklung hingewiesen und einen Ausgleich gefordert.

Forderung nach rascher Lösung

Politisch wächst der Druck, schnell zu handeln. Gefordert werden Gespräche zwischen Bund, Land und Gemeinden, um die Finanzierung der Betreuung langfristig abzusichern. Im Raum steht dabei nicht nur die Frage der aktuellen Budgetlücke, sondern auch jene nach stabilen Rahmenbedingungen für die Zukunft.