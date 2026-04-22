„Schaffen es alleine nicht mehr“: Traditions-Skilifte stehen vor dem Aus

Die Schilifte am Gaberl in der Steiermark stehen zum Verkauf. Ohne Investor könnte der Betrieb schon im kommenden Winter eingestellt werden.

Ein weiteres Skigebiet in der Steiermark kämpft ums Überleben: Die Schilifte am Gaberl stehen vor dem Verkauf. Die Betreiber sehen sich außerstande, den Betrieb unter den aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen weiterzuführen und schlagen nun öffentlich Alarm.

„Es tut uns wirklich weh…“

„Es tut uns wirklich weh, dass ein derart traditionsreiches Schigebiet verloren gehen könnte, aber wir schaffen es alleine nicht mehr“, heißt es seitens der Verantwortlichen. Die Gründe für diese Entscheidung liegen vor allem in den stark gestiegenen Kosten. Energie, Treibstoff sowie Personalaufwendungen haben sich in den vergangenen Jahren massiv verteuert. Gleichzeitig konnten die Einnahmen mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten. „Die Inflation, die enormen Energie- und Dieselkosten, sowie die immens gestiegenen Lohn- und Lohnnebenkosten machen es unheimlich schwer für uns. Vor allem deshalb, weil die Erlöse durch Liftkarten nicht im gleichen Maße gestiegen sind.“

Weniger Skigäste, steigende Kosten

Auch die Nachfrage hat sich verändert. Seit der Corona-Pandemie sei ein Rückgang bei den Skigästen spürbar, was die wirtschaftliche Situation zusätzlich verschärft. Hinzu kommen steigende Pachtkosten: „Die Inflation ist besonders bei den Indexgesicherten Pachten sichtbar. In den vergangenen 9 Jahren haben sie sich um fast 40 Prozent erhöht.“ Vor diesem Hintergrund suchen die Betreiber nun nach einer Lösung in Form eines Käufers oder Investors.

Betreiber sehen keinen Ausweg mehr

Sollte sich kein Interessent finden, droht das Aus für den Skibetrieb. „Sollte sich keine Lösung im Sinne einer Übernahme oder eines Einstiegs eines privaten Investors ergeben, werden wir den Schibetrieb wohl oder übel im kommenden Winter nicht mehr weiterführen.“ Damit steht nicht nur ein wirtschaftlicher Betrieb auf dem Spiel, sondern auch ein Stück regionaler Wintersportgeschichte. Wie es mit dem Skigebiet weitergeht, ist derzeit offen.