Auftakt beim Grazer LKH: SPÖ startet Gesundheitsversorgungs-Kampagne

Mit einer steiermarkweiten Kampagne unter dem Titel „Einspruch!“ bekräftigt der steirische SPÖ Chef Max Lercher erneut seine Linie und stellt die politische Arbeit der steirischen Sozialdemokratie ganz ins Zeichen der Lebensrealitäten. Den Auftakt macht dabei ein Thema, das alle Steirerinnen und Steirer unmittelbar betrifft: die Gesundheitsversorgung. Der Auftakt der Kampagne fand Mittwochfrüh in Graz gemeinsam mit der Spitzenkandidatin für die Gemeinderatswahl Doris Kampus, in der Nähe des LKH, statt. In den kommenden Tagen und Wochen folgen zahlreiche weitere Verteilaktionen in der gesamten Steiermark. Ziel ist es, direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, ihre konkreten Sorgen und Erfahrungen aufzunehmen und ihre Sorgen und Nöte in den Landtag zu tragen. Über ein Formular auf der Website können die Steirerinnen und Steirer entweder namentlich oder auch anonym ihre Anliegen einbringen.

„Die Steirerinnen und Steirer brauchen Lösungen. Wir bringen die Themen in den Landtag ein, die sie beschäftigen und verlangen von der Landesregierung Antworten. Wir starten mit dem Thema Gesundheit: Egal ob Patientin, Patient oder Personal – sie wissen am besten, wo es Lösungen im System braucht. Trotzdem wird ihre Perspektive von der Politik viel zu oft ignoriert. Die Kampagne ‚Einspruch!‘ versteht sich darum als Plattform, um Missstände sichtbar zu machen, konkrete Verbesserungen einzufordern und ein direktes Sprachrohr in den Landtag zu sein. Wir nehmen jedes Thema ernst, haken nach, bleiben dran und verlangen Lösungen“, so Max Lercher.

1. Mai unter dem Motto: „Einklassenmedizin – genug gezahlt“

Der heurige 1. Mai steht ebenfalls ganz im Zeichen der Gesundheitsversorgung. Lercher fordert „ein entschiedenes Ende der Zwei-Klassen-Medizin“: „Es kann nicht sein, dass die Qualität der medizinischen Versorgung vom Einkommen abhängt. Wer in dieses System einzahlt, hat auch Anspruch auf die bestmögliche Behandlung – und zwar unabhängig vom Geldbörserl. Die Steirerinnen und Steirer haben bereits mehr als genug bezahlt, darum muss Schluss sein mit privaten Zuzahlungen und dem Herunterfahren des Gesundheitssystems.“ Lercher unterstreicht dabei auch erneut seinen Widerstand gegen jegliche Kürzungspläne, egal auf welcher Ebene, in der Gesundheitsversorgung: „Unser Anspruch ist eine wohnortnahe 24/7 Akutversorgung für alle Steirerinnen und Steirer. Es kann nicht sein, dass vor Ort gespart wird, ohne die höheren Führungsebenen und Chefetagen im Land zu hinterfragen. Schließungen, das Ausdünnen der Versorgung und ein blindes Verlassen auf unsichere Kooperationen sind für die steirische Sozialdemokratie keine Option!“ Der Tag der Arbeit wird auch heuer wieder in der gesamten Steiermark im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen gefeiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.04.2026 um 13:59 Uhr aktualisiert