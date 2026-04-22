Traktor bei Holzarbeiten umgekippt – Mann (54) schwer verletzt

In Sankt Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz) ist es am Mittwochvormittag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein 54-Jähriger wurde bei Holzarbeiten verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Graz geflogen.

Am Mittwoch, dem 22. April 2026, kam es gegen 9.45 Uhr in Sankt Ruprecht an der Raab zu einem Unfall bei Holzarbeiten. Ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Weiz führte mit seinem Traktor ein Wendemanöver durch. Dabei wurde ihm die schwierige Geländebeschaffenheit zum Verhängnis. Das Fahrzeug kippte auf die rechte Seite und blieb liegen. Durch das Umkippen erlitt der Mann vermutlich schwere Verletzungen. Einsatzkräfte waren rasch vor Ort und übernahmen die Erstversorgung. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde auch der Notarzthubschrauber alarmiert.

Transport ins LKH Graz

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte vom Notarzthubschrauber C12 aufgenommen. In weiterer Folge flog man ihn ins LKH Graz, wo er weiter behandelt wird. Wie die Ermittlungen zeigen, dürfte kein anderer in den Unfall verwickelt gewesen sein. „Fremdverschulden konnte nach ersten Erkenntnissen ausgeschlossen werden“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.