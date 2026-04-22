Neue Partnerschaft: Uni Graz kommt in steirische Klassenzimmer

Bad Gleichenberg setzt auf Zukunft: Die Privatschulen sind nun Partnerschule des DINAMA-Zentrums der Uni Graz. Was das für den Unterricht bedeutet und warum Schüler davon direkt profitieren.

Philipp Spitzer (Uni Graz) übergibt die offizielle Schulplakette an die Privatschulen Bad Gleichenberg und besiegelt damit die neue Partnerschaft mit dem DINAMA-Zentrum.

Philipp Spitzer (Uni Graz) übergibt die offizielle Schulplakette an die Privatschulen Bad Gleichenberg und besiegelt damit die neue Partnerschaft mit dem DINAMA-Zentrum.

Ein besonderer Moment für die Privatschulen Bad Gleichenberg: Die Schule ist ab sofort offizielle Partnerschule des Fachdidaktikzentrums für Mathematik und Naturwissenschaften (DINAMA) an der Universität Graz. Besiegelt wurde die Zusammenarbeit bei einem Schulbesuch. Philipp Spitzer übergab dabei die offizielle Schulplakette und machte die Kooperation sichtbar. Damit ist der Startschuss für eine enge Zusammenarbeit gefallen.

Forschung trifft Klassenzimmer

Die neue Partnerschaft bringt frischen Wind in den Unterricht. Geplant sind gemeinsame Projekte im Bereich der Naturwissenschaften. Ziel ist es, schulisches Lernen enger mit aktueller Forschung zu verbinden. Für die Schüler bedeutet das: Inhalte werden nicht nur theoretisch vermittelt, sondern praxisnah erlebbar gemacht. Der Unterricht soll dadurch moderner und greifbarer werden.

©PSBG SchülerInnen mit Dr. Philipp Spitzer, Direktor Alfred Tieber und den NAWI-Lehrerinnen Hermine Mair, MEd (links) und Mag. Sabrina Eisinger (rechts).

Einblick in wissenschaftliches Arbeiten

Ein großer Vorteil der Kooperation liegt im direkten Zugang zur Universität. Schüler erhalten früh Einblicke in wissenschaftliche Arbeitsweisen. Sie lernen, wie Forschung funktioniert und können erste Erfahrungen sammeln. Gleichzeitig wird der Weg zur Universität greifbarer.

Stärkung von Lehrkräften und Unterricht

Auch die Lehrkräfte profitieren von der Zusammenarbeit. Das DINAMA-Zentrum verknüpft Schule, Wissenschaft sowie die Aus- und Fortbildung von Pädagog:innen. Dadurch entstehen neue Impulse für den Unterricht. Wissen aus der Forschung kann direkt in die Schule gebracht werden und sorgt für eine kontinuierliche Weiterentwicklung.