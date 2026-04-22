Hunderte Flüge geplant: Hütten-Neubau gefährdet seltene Wildtiere

Am Eisenerzer Reichenstein in der Steiermark sorgt der geplante Neubau der Reichensteinhütte für Diskussionen. Grund sind hunderte Hubschrauberflüge, die den sensiblen Lebensraum zahlreicher Wildtiere massiv stören könnten.

Der Eisenerzer Reichenstein ist nicht nur ein markanter Gipfel, sondern ein Rückzugsort für viele Wildtiere. Gerade weil das Gebiet wenig erschlossen ist, finden hier Rotwild, Gams, Steinwild und Murmeltiere einen geschützten Lebensraum. Auch seltene Arten wie Schnee- und Birkhuhn sind hier heimisch. Diese Ursprünglichkeit macht das Gebiet besonders wertvoll und gleichzeitig anfällig für Störungen.

Hubschrauber als große Belastung

Im Zuge des Abrisses und Neubaus der Reichensteinhütte sind laut Planung 500 bis 700 Hubschrauberflüge vorgesehen. Für die Tiere bedeutet das enormen Stress. Flugverkehr wirkt auf Wildtiere wie die Verfolgung durch ein Raubtier. Die Folgen sind laut Steirischer Landesjägerschaft klar: veränderte Tagesabläufe, Fluchtreaktionen und das Verlassen angestammter Lebensräume.

Tiere geraten unter Druck

Besonders betroffen sind Gams und Rotwild. Sie meiden offene Flächen und weichen in den Wald aus, was wiederum Probleme für die Forstwirtschaft verursachen kann. Muttertiere mit Jungen sowie Tiere ohne geschützte Rückzugsorte sind besonders gefährdet. Murmeltiere können nicht einfach ausweichen, da sie an ihre Baue gebunden sind. Auch geschützte Arten wie Birkhühner und Steinadler verlieren damit wichtigen Lebensraum.

©Steirische Landesjägerschaft Am Eisenerzer Reichenstein finden zahlreiche Wildtiere einen selten gewordenen Rückzugsort.

Zahlen zeigen Bedeutung des Gebiets

Aktuelle Erhebungen unterstreichen, wie wertvoll der Reichenstein ist. Allein im Sommer 2025 wurden über 100 Gams gezählt. Vor allem die nordwestlichen Hänge bieten ideale Bedingungen. Dieser Lebensraum ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger Rücksichtnahme und Pflege durch Grundeigentümer und Jagdberechtigte.

Forderung nach mehr Rücksicht

Ein Gutachten des Wildbiologen Hubert Zeiler zeigt Möglichkeiten auf, wie das Projekt naturverträglich umgesetzt werden könnte. Dazu zählen zeitliche Einschränkungen der Flüge, das Meiden sensibler Zeiten wie Brut- und Setzzeit sowie fixe und möglichst kurze Flugrouten in ausreichender Höhe. Auch eine transparente Dokumentation und laufende Kontrolle werden gefordert. Der steirische Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau betont: „Wenn heute von den Beteiligten die richtigen Entscheidungen getroffen werden, kann dieses Projekt umgesetzt werden, ohne das zu zerstören, was wir alle bewahren wollen. Der Betrieb von Schutzhütten findet in äußerst sensiblen Gebieten statt und braucht die besondere Sensibilität aller Beteiligten. Wer hier nicht Rücksicht nimmt und Fehlentwicklungen entgegensteuert, riskiert den schleichenden Verlust einzigartiger Lebensräume. Natur und Wildtiere haben keine Stimme, deshalb müssen wir sie erheben.“