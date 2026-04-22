Arnie pumpt wieder – doch diesmal anders als man denkt

Bizeps trifft Klimaschutz: Arnold Schwarzenegger macht den Earth Day zur Fitness-Challenge für den Planeten. Von Wien aus geht’s los und sogar Österreichs Fußballstars packen mit an.

Arnold Schwarzenegger zeigt einmal mehr, dass Muskeln nicht nur fürs Bodybuilding da sind. Der Ex-Gouverneur, Hollywoodstar und Klimaaktivist startet am Earth Day die weltweite Mitmachkampagne „Pump for the Planet“. Ziel ist klar: Menschen aller Altersgruppen sollen gemeinsam aktiv werden und ein Zeichen für eine saubere Zukunft setzen. Statt nur Gewichte zu stemmen, geht es darum, Energie und Stärke auch in den Schutz unserer Umwelt zu investieren. Die Aktion läuft mehrere Wochen und gipfelt im AUSTRIAN WORLD SUMMIT am 16. Juni in der Wiener Hofburg – heuer bereits zum zehnten Mal.

Arnie ruft zur gemeinsamen Kraftanstrengung auf

Schwarzenegger selbst bringt es auf den Punkt: „Es gibt beim Training kaum etwas Besseres, als dieses Gefühl von Energie und Stärke. Lasst uns diese Kraft nicht nur in unsere Muskeln stecken. Lasst sie uns auch in unsere Umwelt investieren, in unseren Planeten.“ Für ihn ist klar: Wenn viele gemeinsam handeln, kann echte Veränderung entstehen. „Wenn wir gemeinsam handeln, können wir wirklich etwas bewegen. Also: Packen wir es an!“, so der gebürtige Steirer.

Unterstützung aus Österreichs Fußball-Elite

Auch auf dem Fußballplatz wird heuer für den Planeten „gepumpt“. Teamkapitän David Alaba und Rekordspieler Marko Arnautović schließen sich der Initiative an und rufen zum Mitmachen auf. Unterstützung kommt außerdem von bekannten Gesichtern aus Musik, Film und Fernsehen. Damit wird die Botschaft noch breiter gestreut: Klimaschutz geht alle an – unabhängig von Alter oder Beruf.

Kleine Schritte, große Wirkung

Für Monika Langthaler von der Schwarzenegger Climate Initiative beginnt Klimaschutz im Alltag: „Mit Pump for the Planet zeigen wir, dass Klimaschutz nichts Abstraktes ist, sondern im Alltag beginnt.“ Ob mit dem Rad in die Arbeit fahren, Müll sammeln oder auf Mehrwegflaschen setzen – viele kleine Entscheidungen machen den Unterschied. Genau diese Verbindung aus persönlichem Einsatz und gemeinsamer Verantwortung macht die Kampagne so greifbar.

Mitmachen leicht gemacht

Wer jetzt motiviert ist, kann sofort loslegen. Unter dem Hashtag #PumpForThePlanet teilen Teilnehmer ihre Aktionen auf Instagram – von Workouts bis zu umweltfreundlichen Alltagsroutinen. Die kreativsten Beiträge werden sogar ausgezeichnet. Zusätzlich gibt es Themenwochen und einen „Trainingsplan“ für das eigene Umwelt-Workout auf der Website der Initiative.