Nächste Kilger-Pleite: Nun auch Weinfirma in Gamlitz betroffen

Erst am Montag wurde über das Schloss Gamlitz ein Konkursverfahren eröffnet - nunfolgt der nächste Schlag: Mit der Domaines Kilger Wein GmbH hat eine weitere Gesellschaft der Kilger-Gruppe ein Sanierungsverfahren beantragt.

Die wirtschaftlichen Probleme rund um den deutschen Investor Hans Kilger reißen damit nicht ab. Nach der Millionen-Insolvenz der Domaines Kilger Schloss Gamlitz Betriebs GmbH mit rund 2,1 Millionen Euro Schulden setzt sich die Serie an Pleiten fort. Die Region ist erneut betroffen und einmal mehr steht ein Betrieb aus der Südsteiermark im Fokus. Die Domaines Kilger Wein GmbH stellte laut AKV und dem KSV1870 einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beim Landesgericht für ZRS Graz. Mit einer Eröffnung des Verfahrens wird zeitnah gerechnet. Insgesamt sind rund 31 bis 35 Gläubiger sowie sechs Dienstnehmer betroffen.

200.000 Euro Schulden

Die 2022 gegründete Gesellschaft mit Sitz in der Eckberger Weinstraße in Gamlitz ist auf Weinbau und Weinhandel spezialisiert. Die finanzielle Lage ist angespannt: Den Aktiva von rund 2.800 Euro stehen Passiva von etwa 200.000 Euro gegenüber. Als Ursachen nennt das Unternehmen vor allem stark gestiegene Kosten in nahezu allen Bereichen – von der Weinkellerei bis hin zu Energie, Personal und Verpackung. Gleichzeitig erschwerten Preisdruck und Marktschwankungen die Weitergabe dieser Kosten.

Mehrere Krisenfaktoren

Besonders schwer wog die Insolvenz einer wichtigen Vertriebsgesellschaft im Jahr 2025. Dadurch konnten keine neuen Weine abgefüllt werden, wodurch wichtige Einnahmen ausblieben. Zusätzlich brachte ein verlustreicher Buschenschankbetrieb weitere finanzielle Belastungen. Auch eine überdurchschnittlich große Erntemenge sorgte für Absatzprobleme.

Fortführung geplant

Trotz der angespannten Lage soll der Betrieb weitergeführt werden. Künftig will sich das Unternehmen auf eine kleinere Fläche von 15 bis 20 Hektar konzentrieren, um effizienter arbeiten zu können. Den Gläubigern wird eine Quote von 30 Prozent angeboten. „Den Gläubigern wird eine Sanierungsplanquote von insgesamt 30 %, zahlbar längstens binnen 2 Jahren ab Annahme des Sanierungsplans angeboten“, so der AKV. Ob die Sanierung gelingt, ist noch offen. „Der zu bestellenden Sanierungsverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, erklärt René Jonke vom KSV1870.