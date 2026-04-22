Tragödie in Voitsberg: Mitarbeiter stirbt Wochen nach Chemieunfall

Ein Einsatz in Voitsberg endet in tiefer Trauer: Wochen nach einer chemischen Reaktion in einem Betrieb ist nun ein Mitarbeiter, der schwer verletzt gerettet wurde, seinen Verletzungen erlegen.

„Vor knapp einem Monat, am 23. März 2026 wurden wir mittels Sirenenalarm zu einem Schadstoffeinsatz alarmiert“, berichtet nun die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg. Was zunächst nach einem üblichen Einsatz klingt, entwickelte sich rasch zu einer ernsten Lage. In einem Betrieb in Voitsberg kam es bei Reinigungsarbeiten aus ungeklärter Ursache zu einer chemischen Reaktion. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren Polizei und Rotes Kreuz bereits vor Ort. Die Situation war unübersichtlich, die Ursache der Reaktion zunächst nicht klar.

Rettung unter Atemschutz

Ein Mitarbeiter befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im Gebäude. „Der betroffene Mitarbeiter wurde von einem Atemschutztrupp gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.“ Währenddessen wurden weitere Beschäftigte mit sogenannten Fluchthauben aus dem Gebäude evakuiert. Sie blieben unverletzt. Aufgrund der unbekannten Substanz wurden zusätzliche Spezialkräfte angefordert, darunter die Berufsfeuerwehr Graz sowie der Chemiealarmdienst des Landes Steiermark.

©Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg Feuerwehr, Rettung und Polizei standen im Einsatz.

Einsatz mit Spezialkräften

Die Gefahrgutspezialisten führten mehrere Messungen durch, um die Lage einschätzen zu können. Parallel dazu wurden die betroffenen Räumlichkeiten gespült und belüftet. Erst danach konnte Entwarnung gegeben werden. „Nachdem die betroffenen Räumlichkeiten gespült und belüftet wurden konnte der Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen werden.“ Insgesamt standen vier Fahrzeuge mit 13 Mitgliedern, das Messfahrzeug der Berufsfeuerwehr Graz, das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz.

Traurige Gewissheit Wochen später

Was zu diesem Zeitpunkt noch Hoffnung ließ, hat nun ein trauriges Ende gefunden. „Leider haben wir erfahren, dass der betroffene Mitarbeiter seinen schweren Verletzungen erlegen ist.“ Die Nachricht trifft nicht nur die Einsatzkräfte, sondern auch die gesamte Region schwer. Die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg spricht der Familie, den Arbeitskollegen und Freunden des Verunglückten ihr Mitgefühl aus: „Unsere tiefe Anteilnahme und unser aufrichtiges Beileid gilt der Familie, den Arbeitskollegen und den Freunden des Verunglückten.“