12-Jährige kippt mit Tuk-Tuk um – schwer verletzt

Südoststeiermark: In Halbenrain ist ein Tuk-Tuk umgekippt. Eine 12-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste per Hubschrauber ins Spital geflogen werden.

Am Mittwoch, dem 22. April 2026, kam es in Halbenrain (Bezirk Südoststeiermark) zu einem Verkehrsunfall mit einem ungewöhnlichen Fahrzeug. Gegen 15.30 Uhr war ein 12-jähriges Mädchen mit einem Tuk-Tuk unterwegs. Sie fuhr auf dem Holzackerweg und kam aus Richtung der B66. Im Kreuzungsbereich mit dem Bergerweg wollte sie nach rechts abbiegen. Dabei passierte jedoch ein folgenschwerer Fehler.

Brems- und Gashebel verwechselt

Während des Abbiegevorgangs verwechselte das Mädchen den Brems- mit dem Gashebel. Das Tuk-Tuk beschleunigte plötzlich stark und unkontrolliert. In der Folge kam das Fahrzeug links von der Fahrbahn ab. Durch die unerwartete Bewegung verlor das Mädchen die Kontrolle über das Tuk-Tuk, das schließlich umkippte.

Hubschrauber im Einsatz

Bei dem Unfall erlitt die 12-Jährige eine schwere Verletzung am Bein. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und leisteten Erste Hilfe. Die Verletzung war jedoch so schwer, dass ein Transport mit dem Rettungswagen nicht ausreichte. „Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber C 12 in die Kinderchirurgie des LKH Graz geflogen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.