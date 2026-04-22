LKW krachte in Brückengeländer: Autobahn stundenlang gesperrt

Ein unachtsamer Moment sorgte am Mittwochvormittag für eine stundenlange Sperre auf der A9 Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Graz. Ein Sattelzug prallte in das Brückengeländer.

Heute wurde die Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Graz im Bereich Liezen für mehrere Stunden gesperrt.

Heute wurde die Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Graz im Bereich Liezen für mehrere Stunden gesperrt.

Gegen 11.20 Uhr ereignete sich der Vorfall bei Straßenkilometer 91,500. Ein LKW-Lenker kam vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit zu weit nach rechts und touchierte die Leitschiene, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark.

Fahrzeug geriet ins Schleudern

Das rechte Vorderrad des Fahrzeugs am Brückengeländer verhakte. Beim anschließenden Gegenlenken verlor der Fahrer die Kontrolle: Das schwere Gefährt geriet ins Schleudern, durchbrach teilweise die Mittelleitschiene und kam schließlich quer über beide Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt, auch konnte keine Alkoholisierung festgestellt werden.

Fahrbahn stundenlang vollständig blockiert

Die Fahrbahn in Richtung Graz war vollständig blockiert, eine Umleitung erfolgte ab Trieben über die B113 bis Treglwang. Rund 30 Liter Motoröl traten aus und wurden durch den Streckendienst der ASFINAG sowie die Feuerwehr gebunden und kontaminiertes Erdreich wurde abgetragen, heißt es weiter. Die Bergung des LKWs dauerte bis etwa 17.40 Uhr. Anschließend erfolgten Fahrbahnreinigung sowie provisorische Reparaturen an Leitschienen und Brückenelementen.