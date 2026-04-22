Steiermark: Sonne und bis zu 21 Grad, dazu lebhafter Wind am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 22. April, setzt sich in der Steiermark Hochdruckeinfluss durch. „Es wird recht sonnig, nur vorübergehend ziehen ein paar harmlose Wolken durch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Der Tag beginnt frisch, in manchen Tälern der Obersteiermark ist sogar leichter Frost möglich, im südöstlichen Vorland gibt es nur zarte Plusgrade. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen jedoch deutlich an und erreichen am Nachmittag 16 bis 21 Grad. Der Wind weht aus Nordwest lebhaft, auf den Bergen teils auch stürmisch.