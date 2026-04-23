Steirer spendeten 118 Tonnen Lebensmittel für den guten Zweck

Beim LEO & Lions Sammeltag am 18. April zeigten Kunden in 21 steirischen BILLA- und BILLA PLUS-Märkten Herz. Insgesamt kamen 118 Tonnen an Lebensmitteln und Hygieneartikeln für armutsgefährdete Menschen zusammen.

Die Mitglieder des Lions Club Leoben-Göss Markus Forsthuber, Achim Breidenbach, Alexander Moser, Hannes Missethon, Jozef Keckes, Arno Habermann, Kurt Galler und Patrick Stix (vorne) freuen sich über die große Spendenbereitschaft der Kunden im BILLA PLUS in Leitendorf.

Die Mitglieder des Lions Club Leoben-Göss Markus Forsthuber, Achim Breidenbach, Alexander Moser, Hannes Missethon, Jozef Keckes, Arno Habermann, Kurt Galler und Patrick Stix (vorne) freuen sich über die große Spendenbereitschaft der Kunden im BILLA PLUS in Leitendorf.

Am 18. April wurde in ganz Österreich gesammelt; auch in der Steiermark beteiligten sich 21 BILLA- und BILLA PLUS-Märkte an der Aktion. Kunden hatten an diesem Tag die Möglichkeit, haltbare Lebensmittel und Hygieneprodukte direkt beim Einkauf zu spenden. Das Ziel: Menschen in finanziellen Notsituationen schnell und unkompliziert zu unterstützen. Die Aktion ist längst ein fixer Bestandteil im sozialen Engagement des Unternehmens und seiner Partner.

Große Hilfsbereitschaft

Die Beteiligung fiel auch heuer wieder hoch aus. Insgesamt kamen österreichweit 118 Tonnen an Sachspenden zusammen. Hinter dieser Zahl steht vor allem die große Hilfsbereitschaft der Kunden. Viele griffen beim Einkauf bewusst zu zusätzlichen Produkten, um sie zu spenden. Damit setzten sie ein starkes Zeichen für Zusammenhalt – gerade in Zeiten, in denen viele Menschen auf Unterstützung angewiesen sind.

©LEO und Lions Clubs Gundo Lamprecht (Präsident LC Deutschlandsberg) war beim LEO & Lions Sammeltag 2026 im BILLA in Preding tatkräftig im Einsatz.

Direkte Hilfe vor Ort

Nach dem Sammeltag wurden die Waren von freiwilligen Helfer der LEO und Lions Clubs übernommen. Anschließend gingen die Spenden an lokale Hilfsorganisationen. Dazu zählen unter anderem Obdachloseneinrichtungen, Frauenhäuser, Suppenküchen und Sozialmärkte. Dort kommen die Produkte direkt bei jenen an, die sie dringend brauchen – ohne Umwege.

Dank an alle Beteiligten

Auch von Seiten BILLA wird die Aktion besonders hervorgehoben. Peter Gschiel, BILLA Vertriebsdirektor für die Steiermark, sagt: „Der LEO & Lions Sammeltag ist ein fester Bestandteil unseres Engagements für soziales Miteinander. Wir möchten uns herzlich bei unseren Kund:innen bedanken, deren Großzügigkeit Aktionen wie diese erst möglich macht. Gemeinsam mit den steirischen BILLA Teams und den LEO und Lions Clubs leisten wir damit einen wertvollen Beitrag für die Region.“

Starkes Netzwerk hilft

Hinter der Aktion stehen die LEO und Lions Clubs, die sich seit vielen Jahren sozial engagieren. Der Lions Club ist weltweit aktiv und unterstützt Menschen in schwierigen Lebenslagen. In Österreich gibt es das Netzwerk seit 1952, inzwischen ist es mit rund 250 Standorten vertreten. Mit dem LEO Club bringen sich auch junge Menschen aktiv ein und leisten ihren Beitrag für zahlreiche Hilfsprojekte.