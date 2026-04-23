Mega-Auftrag für Magna: Neues China-E-Auto kommt nach Graz

Der steirische Industriekonzern Magna baut seine Zusammenarbeit mit dem chinesischen Elektroautohersteller Xpeng weiter aus. Wie nun bekannt wurde, wird ein weiteres Fahrzeugmodell künftig im Werk in Graz gefertigt.

Damit wächst die Bedeutung des Standorts weiter, schon jetzt zählt Magna zu den wichtigsten Produktionspartnern für chinesische Automarken in Europa.

Damit wächst die Bedeutung des Standorts weiter, schon jetzt zählt Magna zu den wichtigsten Produktionspartnern für chinesische Automarken in Europa.

Damit wächst die Bedeutung des Standorts weiter, schon jetzt zählt Magna zu den wichtigsten Produktionspartnern für chinesische Automarken in Europa. Die Fertigung des neuen Modells soll laut Angaben des Herstellers noch Ende 2026 anlaufen. Details zum Fahrzeug oder zu den geplanten Stückzahlen wurden vorerst nicht veröffentlicht. Bereits aktuell werden mehrere Modelle von Xpeng für den europäischen Markt in Graz produziert. Der neue Auftrag gilt daher als konsequente Erweiterung der bestehenden Kooperation.

Signal für den Wirtschaftsstandort

Der Deal wird auch politisch als klares Zeichen gewertet. Die Steiermark profitiert seit Jahren von der starken Automobilindustrie rund um Magna. Die Entscheidung eines internationalen Herstellers, ein weiteres Modell in Graz produzieren zu lassen, unterstreicht die Bedeutung des Standorts im globalen Wettbewerb.

Reaktionen aus der Politik

„Ein sehr positives Zeichen dafür, wie stark die Steiermark sein kann mit führenden Unternehmen wie Magna, wo man auf Verlässlichkeit und lange Jahre Erfahrung zählen kann“, so Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) gegenüber diversen Medien. Auch seine Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) freut sich über die Entwicklung. „Das Know-How von Magna ist nach China gegangen, und jetzt bringt es für Magna Produktion in der Steiermark.“