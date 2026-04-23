Bluttat in der Steiermark: 17-Jähriger gesteht, „Mordlust“ als Motiv

Nach der tödlichen Messerattacke auf ein Ehepaar in der Südoststeiermark liegen nun neue Erkenntnisse vor: Der festgenommene 17-Jährige hat die Tat gestanden und ein verstörendes Motiv genannt.

In der Nacht auf den 22. April 2026 kam es in St. Peter am Ottersbach zu einer schweren Gewalttat. Ein 17-Jähriger drang in ein Einfamilienhaus ein und griff ein älteres Ehepaar mit einem Messer an. Der 84-jährige Mann erlag noch am Tatort seinen schweren Verletzungen, 5 Minuten hat berichtet. Seine 80-jährige Ehefrau konnte trotz der Attacke den Notruf absetzen und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand gilt als stabil.

Verdächtiger kurz nach Tat festgenommen

Unmittelbar nach der Tat wurde eine Fahndung eingeleitet. Der Jugendliche konnte wenig später an seiner Wohnadresse im Bezirk festgenommen werden. Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde am Tatort sichergestellt. Die Ermittlungen übernahm das Landeskriminalamt Steiermark.

Geständnis und erschütterndes Motiv

Wie die Polizei nun bekannt gab, zeigte sich der 17-Jährige bei seiner Einvernahme umfassend geständig. Besonders erschütternd: Als Motiv gab er gegenüber den Ermittlern Mordlust an. Demnach habe er das Opferpaar nicht gekannt. Das Haus habe er jedoch gezielt ausgewählt. Aufgrund der äußeren Erscheinung sei er davon ausgegangen, dass dort ältere Menschen leben und somit weniger Gegenwehr zu erwarten sei.

Vorgehensweise der Tat

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Jugendliche gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus. Mit einem Hammer schlug er ein Fenster ein, um ins Innere zu gelangen. Bei der Tat selbst soll er sowohl ein Messer als auch den Hammer mitgeführt haben. Während das Messer am Tatort sichergestellt wurde, dürfte der Hammer auf dem Weg nach Hause weggeworfen worden sein. Die Suche danach läuft weiterhin.

Täter setzte selbst Notruf ab

Ein weiteres Detail sorgt für zusätzliche Fassungslosigkeit: Nach der Tat soll der 17-Jährige selbst den Polizei-Notruf gewählt haben. Kurz darauf wurde er von den Beamten festgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sowie mögliche weitere Details werden derzeit vom Landeskriminalamt umfassend untersucht. Auch die Auswertung von Spuren und die Sicherstellung weiterer Beweismittel sind Teil der laufenden Ermittlungen. Die Tat sorgt in der Südoststeiermark für große Betroffenheit. Ein Verbrechen dieser Dimension, noch dazu mit einem derart jungen Tatverdächtigen und einem derart brutalen Motiv, erschüttert die Region nachhaltig. Die Behörden stehen nun vor der Aufgabe, die Hintergründe vollständig aufzuklären.