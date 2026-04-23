Flammen neben ÖBB-Gleisen: Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Ein Böschungsbrand sorgte am Mittwochnachmittag in Neumarkt für einen Feuerwehreinsatz. In unmittelbarer Nähe zu den ÖBB-Gleisen breiteten sich die Flammen rasch aus, doch die Einsatzkräfte konnten Schlimmeres verhindern.

Am Mittwoch wurde die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt gegen 16.51 Uhr per Sirenenalarm zu einem Brand im Ortsteil St. Marein gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Böschung im Nahbereich des Gleiskörpers in Brand. Die Nähe zur Bahnstrecke machte die Situation besonders heikel.

©BM Peter Lintschinger-Kobald Der Wind machte den Einsatz kompliziert.

Wind facht Flammen an

Durch immer wieder auffrischende Windböen breitete sich das Feuer rasch aus. Die Einsatzkräfte mussten schnell reagieren, um ein Übergreifen auf größere Flächen zu verhindern Die Lage erforderte ein koordiniertes Vorgehen, denn jede Minute zählte. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Eine weitere Ausbreitung wurde erfolgreich verhindert. Zum Einsatz kamen unter anderem Feuerpatschen, Löschrücksäcke sowie C-Strahlrohre.

©BM Peter Lintschinger-Kobald Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt standen 19 Einsatzkräfte der Feuerwehr Neumarkt im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Polizei sowie einem Einsatzleiter der ÖBB. Zum Einsatz kamen mehrere Fahrzeuge, darunter ein HLF3, ein KLF-A, ein Wechselladefahrzeug mit 5.000-Liter-Wasserbehälter sowie ein LKW-A. Die Abstimmung zwischen den beteiligten Einsatzorganisationen funktionierte laut Angaben vor Ort einwandfrei. Warum die Böschung Feuer fing, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.