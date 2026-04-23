Schwerer Tierquälerei-Verdacht in der Steiermark: Tiere verhungert

Im Bezirk Südoststeiermark sorgt ein Fall von mutmaßlicher Tierquälerei für Entsetzen. Auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Mureck wurden bei einer Kontrolle erschütternde Zustände festgestellt. Eine Amtstierärztin entdeckte Mitte Jänner mehrere tote Schweine direkt in den Stallungen. Die Tiere waren stark abgemagert, einige wiesen bereits deutliche Verwesungserscheinungen auf.

Tiere litten über Wochen

Nach bisherigen Ermittlungen sollen ein 49-jähriger Mann und seine 67-jährige Mutter über Wochen hinweg die Versorgung der Tiere massiv vernachlässigt haben. Die Schweine hätten unter extremem Hunger und Durst gelitten. Die beiden Personen stehen im Verdacht, zumindest seit Dezember 2025 bis Jänner 2026 in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb eine größere Anzahl von Mast- und Zuchtschweinen massiv vernachlässigt zu haben. Laut Gutachten eines Sachverständigen dürfte der Tod mehrerer Tiere auf Verhungern und Verdursten zurückzuführen sein. Besonders erschütternd: In den Stallungen wurden auch bereits stark verweste Körperteile gefunden, teilweise von anderen Tieren angefressen.

45 Tiere gerettet

Neben den verendeten Schweinen befanden sich noch 45 lebende Tiere im Stall. Diese wurden umgehend von den Behörden abgenommen, um weiteres Leid zu verhindern. Die Zustände vor Ort wurden als massiv desolat beschrieben. Die Tiere standen teils in ihrer eigenen Gülle, eine ausreichende Versorgung war offensichtlich nicht gegeben. Bei Einvernahmen zeigten sich die beiden Beschuldigten laut Behörden weder geständig noch einsichtig. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Tierquälerei ermittelt. Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft Graz wurde bereits eingebracht. Die genauen Hintergründe, warum es zu diesen Zuständen kommen konnte, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.