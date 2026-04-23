Achtung in Gratwein: Wasserleitung defekt, Versorgung gestoppt

In der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel kommt es am Donnerstag, dem 23. April zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung. Betroffen ist der Bereich „Am Ring“ im Ortsteil Gratwein. Grund sind notwendige Reparaturarbeiten an der Wasserleitung, teilt die Gemeinde via Social Media mit.

Versorgung bis Nachmittag eingeschränkt

Die Arbeiten laufen seit den Morgenstunden. Laut Gemeinde wird die Wasserversorgung voraussichtlich bis etwa 14 Uhr unterbrochen sein. Wie lange genau die Einschränkungen dauern, hängt vom Fortschritt der Reparaturen ab. Für die betroffenen Haushalte bedeutet das: vorübergehend kein fließendes Wasser. Die Gemeinde bittet die Bevölkerung um Verständnis für die Maßnahme. Solche Eingriffe sind notwendig, um die Versorgung langfristig sicherzustellen und größere Schäden zu verhindern. Die Information über die Unterbrechung wurde von der Marktgemeinde direkt an die Bürger weitergegeben. Ziel ist es, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, wird die Wasserversorgung wieder vollständig hergestellt. Bis dahin wird empfohlen, entsprechend vorzusorgen. Die Gemeinde arbeitet daran, die Störung so schnell wie möglich zu beheben.