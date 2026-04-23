„Ganz Graz ist stolz“: Historischer Meistertitel für die Graz99ers

Der erste Meistertitel der Graz99ers sorgt für Begeisterung weit über das Eis hinaus. Nach dem historischen Sieg in Südtirol überschlagen sich die Reaktionen aus der Politik, von Stolz, Emotionen und großen Worten ist die Rede.

Mit dem 6:2-Sieg in Bruneck gegen den HC Pustertal haben die Graz99ers Geschichte geschrieben. Erstmals sicherten sich die Steirer den Meistertitel der ICE Hockey League und das in beeindruckender Manier. Die Finalserie wurde mit einem klaren 4:0 beendet. Damit gelang ein Durchmarsch, der in dieser Form nur selten zu sehen ist.

„Graz und die Steiermark sind stolz auf euch“

Unmittelbar nach dem Triumph meldete sich die steirische Landesspitze zu Wort. Landeshauptmann Mario Kunasek würdigte die Leistung der Mannschaft deutlich: „Ich gratuliere der gesamten Mannschaft, Präsident Herbert Jerich und allen, die diese großartige und historische Saison möglich gemacht haben.“ Dabei hob er nicht nur den sportlichen Erfolg hervor, sondern auch die Bedeutung für das gesamte Bundesland: „Graz und die Steiermark sind stolz auf euch.“ Auch die Fans wurden ausdrücklich erwähnt: „Ein großes Lob an die Fans der Graz99ers für die grandiose Unterstützung in der gesamten Saison.“ Auch VSV-Boss Herbert Hohenberger gratuliert den 99ers: „Graz ist verdient Meister“, so gegenüber 5 Minuten.

©Mario Gimpel LH Mario Kunasek: „Graz und die Steiermark sind stolz auf euch.“

„Ein starkes Zeichen für Teamgeist“

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sieht im Titel mehr als nur einen sportlichen Erfolg: „Herzliche Gratulation an die Graz99ers zum ersten Meistertitel – ein historischer Erfolg für den steirischen Sport!“ Für sie hat die Saison auch Signalwirkung: „Diese herausragende Saison ist ein starkes Zeichen für Teamgeist, Leistungsbereitschaft und Entschlossenheit.“ Zugleich betont sie die Vorbildwirkung für junge Menschen: „Die Meisterschaft ist hoffentlich auch Inspiration für viele junge Steirerinnen und Steirer.“

©Michaela Lorber Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom sieht im Titel mehr als nur einen sportlichen Erfolg: „Herzliche Gratulation an die Graz99ers zum ersten Meistertitel – ein historischer Erfolg für den steirischen Sport!“

Stadt Graz feiert „Sportgeschichte“

Auch aus dem Grazer Rathaus kommen emotionale Worte. Bürgermeisterin Elke Kahr spricht von einem besonderen Moment für die Stadt: „Ganz herzliche Gratulation an die Graz99ers, die gestern Sportgeschichte geschrieben und zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins den Ligatitel gewonnen haben.“ Die Freude soll auch öffentlich gefeiert werden: „Am Sonntag Nachmittag wird das am Hauptplatz gefeiert.“ Vizebürgermeisterin Judith Schwentner bringt die Stimmung in der Stadt auf den Punkt: „Was für eine Saison. Was für ein Team.“ Und weiter: „Dieser Titel zeigt, was mit Teamgeist, Einsatz und Zusammenhalt möglich ist. Ganz Graz ist stolz auf euch!“

©KPÖ/Julia Prassl Bürgermeisterin Elke Kahr spricht von einem besonderen Moment für die Stadt: „Ganz herzliche Gratulation an die Graz99ers, die gestern Sportgeschichte geschrieben.“

Ein Titel mit besonderer Bedeutung

Der Erfolg der Graz99ers geht über den Sport hinaus. Nach Jahrzehnten ohne Meistertitel im Grazer Eishockey, zuletzt 1978, ist die Euphorie nun umso größer. Mit dem perfekten Playoff-Lauf und dem klaren Finalsieg hat sich das Team endgültig in die Geschichtsbücher gespielt. Während die Mannschaft den Titel feiert, bereitet sich die Stadt bereits auf die große Feier vor. Am Hauptplatz soll der historische Erfolg gemeinsam mit Fans gewürdigt werden.