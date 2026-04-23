83 Millionen Euro Schulden: Ausmaß der Kilger-Insolvenz jetzt sichtbar

Die Insolvenz rund um die Kilger-Gruppe erreicht eine neue Dimension: Erstmals liegen konkrete Zahlen vor und sie zeigen das ganze Ausmaß der Krise. Forderungen in Millionenhöhe sorgen für große Unsicherheiten in der Region.

Eine Reihe Insolvenzen rund um die Kilger-Gruppe nimmt neue Dimensionen an. Innerhalb kürzester Zeit folgten weitere Verfahren, unter anderem im Weinbereich sowie in der Gastronomie. Die Kilger-Gruppe, einst ein bedeutender Player in der Südsteiermark, steht damit massiv unter Druck. Für Mitarbeiter, Geschäftspartner und die gesamte Region bedeutet diese Entwicklung vor allem eines: Unsicherheit. Viele Betriebe, so unter anderem Schloss Gamlitz, hängen direkt oder indirekt an den Strukturen der Gruppe, 5 Minuten hat berichtet.

Forderungen in Millionenhöhe

Im nun laufenden Konkursverfahren der Domaines Kilger GmbH & Co KG wurde bei der aktuellen Prüfungstagsatzung heute das tatsächliche Ausmaß sichtbar. Insgesamt wurden Forderungen von rund 83,4 Millionen Euro angemeldet. Davon konnten bisher etwa 51 Millionen Euro anerkannt werden. Ein erheblicher Teil der Forderungen bleibt weiterhin strittig. Besonders innerhalb des Firmenverbundes gibt es Diskussionen über die Rangordnung der Ansprüche, was die Abwicklung zusätzlich kompliziert macht.

Immobilien als zentraler Faktor

Die Gesellschaft selbst war in erster Linie als Besitzgesellschaft tätig. Ihr Kerngeschäft bestand darin, Immobilien zu erwerben, zu verwalten und an verschiedene Betriebsgesellschaften zu verpachten oder zur Verfügung zu stellen. Dieses Immobilienportfolio ist umfangreich und verteilt sich über mehrere Bundesländer. Ein Großteil der Liegenschaften befindet sich in der Steiermark, darüber hinaus gibt es Besitz in Kärnten und im Burgenland. Die Flächen reichen von Weinbergen über landwirtschaftliche Nutzflächen bis hin zu Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben. Doch genau hier liegt ein zentrales Problem: Nahezu alle Liegenschaften sind mit Pfandrechten von Banken belastet. Das bedeutet, dass eine Verwertung nur eingeschränkt möglich ist und in enger Abstimmung mit den finanzierenden Instituten erfolgen muss.

Enge Verflechtung der Betriebe

Besonders komplex wird die Situation durch die enge Verbindung zwischen Immobilien und operativen Betrieben. Viele Unternehmen der Kilger-Gruppe nutzen genau jene Liegenschaften, die nun Teil des Insolvenzverfahrens sind. Das hat zur Folge, dass Entscheidungen über Verkäufe oder Verwertungen nicht isoliert getroffen werden können. Vielmehr hängt das Schicksal einzelner Betriebe direkt an den jeweiligen Immobilien. Gleichzeitig zeigt sich, wie weit die Krise bereits reicht. Mehrere Gesellschaften der Gruppe sind mittlerweile von Insolvenzverfahren betroffen oder stehen kurz davor. Darunter befinden sich sowohl Weinbaubetriebe als auch Gastronomiebetriebe und weitere Beteiligungen.

Hoffnungsschimmer und drohende Verluste

Trotz der angespannten Lage gibt es einzelne Bereiche, die weiterhin als wirtschaftlich tragfähig gelten. Einige Beteiligungen verfügen über eine solide Marktposition und könnten im Zuge der Verfahren fortgeführt oder verkauft werden. Andere Teile der Gruppe dürften hingegen nicht zu retten sein. Hier wird bereits geprüft, ob eine Liquidation unausweichlich ist. Parallel dazu laufen intensive Verhandlungen mit potenziellen Investoren und Interessenten, um zumindest Teile des Unternehmensverbunds zu sichern.

Vermögen reicht bei weitem nicht aus

Ein Blick auf die vorhandenen Vermögenswerte zeigt die schwierige Ausgangslage. Das bewegliche Anlage- und Umlaufvermögen wird aktuell mit rund 541.000 Euro bewertet. Dem stehen jedoch hohe Verpflichtungen gegenüber, insbesondere gegenüber Banken und Leasinggesellschaften. Zusätzlich werden derzeit mögliche Ansprüche innerhalb der Gesellschaftsstruktur geprüft. Auch hier könnten noch finanzielle Mittel generiert werden, allerdings ist der Ausgang dieser Prüfungen offen.

Entscheidende Wochen stehen bevor

Die kommenden Wochen und Monate werden entscheidend sein. Immobilien müssen bewertet, Beteiligungen analysiert und mögliche Verkaufsszenarien entwickelt werden. Gleichzeitig wird geprüft, welche Betriebe fortgeführt werden können und wo ein endgültiges Aus droht. Für die Südsteiermark ist der Fall bereits jetzt von großer Bedeutung. Die Kilger-Gruppe war über Jahre hinweg ein prägender Faktor für Tourismus, Weinbau und Gastronomie. Die Insolvenz entwickelt sich damit zu einem der größten Wirtschaftsfälle der Region in den vergangenen Jahren. Wie viele Arbeitsplätze erhalten bleiben und welche Betriebe langfristig bestehen können, ist derzeit völlig offen.