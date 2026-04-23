Großauftrag: Steirischer Konzern baut Afrikas größte Papiermaschine

Der Technologiekonzern Andritz hat sich einen bedeutenden Auftrag auf dem internationalen Markt gesichert. Für ein neues Werk in Algerien wird das Unternehmen eine komplette Produktionslinie für die Papierherstellung liefern.

Für Andritz bedeutet das nicht nur volle Auftragsbücher, sondern auch eine Stärkung der internationalen Position im Papier- und Zellstoffsektor.

Für Andritz bedeutet das nicht nur volle Auftragsbücher, sondern auch eine Stärkung der internationalen Position im Papier- und Zellstoffsektor.

Das Projekt umfasst sämtliche Schritte der Produktion, von der Aufbereitung von Altpapier bis hin zur fertigen Papierrolle. Besonders bemerkenswert: Die Anlage soll laut Unternehmen zur größten Papiermaschine Afrikas zählen. Errichtet wird sie im Westen des Landes, konkret in der Region Naama. Die geplante Jahreskapazität liegt bei rund 350.000 Tonnen Papier. Damit entsteht ein zentrales Industrieprojekt für den afrikanischen Markt, so aus einem Bericht des ORF.

Auftragsvolumen in Millionenhöhe

Auch wirtschaftlich hat der Auftrag Gewicht: Das Volumen liegt im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Verbucht wird der Deal im Auftragseingang des ersten Quartals 2026. Für Andritz bedeutet das nicht nur volle Auftragsbücher, sondern auch eine Stärkung der internationalen Position im Papier- und Zellstoffsektor. Die Fertigstellung der Anlage ist für das vierte Quartal 2028 vorgesehen. Bis dahin wird Andritz das Projekt in mehreren Phasen umsetzen. Der Auftrag zeigt, dass der Bedarf an modernen Produktionsanlagen weltweit hoch bleibt, insbesondere in Wachstumsmärkten wie Afrika.

Wichtiger Schritt für Andritz

Nach einem Geschäftsjahr mit rückläufigem Umsatz und Gewinn kommt der Auftrag für Andritz zur richtigen Zeit. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen konnte das Unternehmen seine starke Marktposition behaupten. Der neue Deal unterstreicht, dass steirische Industrieunternehmen auch international weiterhin gefragt sind.