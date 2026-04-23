Hohe Spritpreise: Steiermark fordert Entlastung für Einsatzorganisationen

Blaulichtorganisationen wie Feuerwehr und Rotes Kreuz sind unverzichtbar, weil sie rund um die Uhr Sicherheit gewährleisten, Menschen in Not retten und bei Unfällen, Bränden oder Katastrophen schnell Hilfe leisten. Ohne ihr professionelles und vielfach ehrenamtliches Engagement wäre eine flächendeckende und rasche Versorgung der Bevölkerung im Ernstfall nicht möglich. Die aktuell hohen Treibstoffkosten stellen eine enorme finanzielle Belastung dar – auch für die Einsatzorganisationen in der Steiermark. Umso wichtiger ist eine gezielte Entlastung, damit sie ihre zentrale Aufgabe weiterhin zuverlässig und ohne zusätzliche finanzielle Hürden erfüllen können. Und diese möchte die Steiermärkische Landesregierung nun gewährleisten.

Kunasek: „Einsatzorganisationen sollen von der Mineralölsteuer befreit und damit ihre Einsatzbereitschaft gesichert werden“

„Ich werde daher bei der Landeshauptleutekonferenz Mitte Juni in Tirol einen Antrag mit einer Forderung an den Bund einbringen: Unsere Einsatzorganisationen sollen von der Mineralölsteuer befreit und damit ihre Einsatzbereitschaft gesichert werden. Sie sind für die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung unverzichtbar und bilden eine tragende Säule unserer Gesellschaft”, sagt Landeshauptmann Mario Kunasek.

© Land Steiermark/ Binder Landeshauptmann Mario Kunasek (li.) und Landesrat Karlheinz Kornhäusl.

„Eine funktionierende Notfallversorgung steht und fällt mit der Einsatzbereitschaft unserer Rettungsorganisationen. Als ehemaliger Notarzt weiß ich, wie entscheidend es ist, dass Hilfe schnell und verlässlich ankommt. Steigende Treibstoffkosten dürfen hier kein Hindernis sein. Deshalb ist es richtig, unsere Einsatzorganisationen gezielt zu entlasten und ihnen jene Rahmenbedingungen zu geben, die sie für ihre wichtige Arbeit brauchen”, so Landesrat Karlheinz Kornhäusl. Tirol hat im ersten Halbjahr 2026 den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz von der Steiermark übernommen. Die Hauptkonferenz ist für den 19. Juni 2026 in Innsbruck angesetzt.