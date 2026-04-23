Girls’ Day beim Bundesheer: Einblicke in den Soldatinnen-Beruf

Ziel der Veranstaltung ist es, jungen Frauen und Mädchen einen authentischen Einblick in den Beruf der Soldatin zu geben und sie für eine Laufbahn beim Bundesheer zu begeistern.

Ziel der Veranstaltung ist es, jungen Frauen und Mädchen einen authentischen Einblick in den Beruf der Soldatin zu geben und sie für eine Laufbahn beim Bundesheer zu begeistern.

Heute, am 23. April 2026, öffnete das Bundesheer anlässlich des jährlichen Girls‘ Day seine Kasernentore für junge Frauen. Zahlreiche Besucherinnen nutzten die Gelegenheit, sich in der Feldbacher Van der Gröben Kaserne über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten und abwechslungsreichen Tätigkeitsfelder beim Bundesheer zu informieren. Ziel der Veranstaltung ist es, jungen Frauen und Mädchen einen authentischen Einblick in den Beruf der Soldatin zu geben und sie für eine Laufbahn beim Bundesheer zu begeistern.

©BMLV/Grebien ©BMLV/Grebien

Girls’ Day beim Österreichischen Bundesheer

Seit dem 1. April 1998 steht das Bundesheer Frauen in allen Waffengattungen offen. Zudem können Frauen seit dem 1. April 2023 den Freiwilligen Grundwehrdienst absolvieren und das Bundesheer unverbindlich über sechs Monate hinweg kennenlernen. Frauen und Männer erhalten beim Bundesheer die gleiche Ausbildung, Karrierechancen und Bezahlung bei gleicher Leistung. Im Ressort wurden bereits wichtige Maßnahmen zur Gleichstellung und Frauenförderung umgesetzt – darunter Mentoring-Programme für Soldatinnen und zivile Bedienstete, der Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten sowie zahlreiche Initiativen zur besseren Vernetzung.