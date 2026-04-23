Traktor stürzt 100 Meter ab – Lenker kann sich noch rechtzeitig retten

Am Donnerstagnachmittag, 23. April 2026, kam es bei Forstarbeiten zu einem Unfall mit einem Traktor. Ein Mann wurde dabei verletzt.

Gegen 15.45 Uhr führte ein 50-jähriger Mann im Nahbereich seines Wohnhauses Forstarbeiten durch. Dabei lenkte er einen Traktor mit angebauter Seilwinde auf einem steilen Waldweg talwärts. Im Bereich einer engen Kehre geriet das Fahrzeug mit einem Vorderrad über den Weg hinaus und stürzte in weiterer Folge rund 100 Meter einen Hang hinab.

Mann erlitt schwere Kopfverletzung

Der Lenker konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und verständigte telefonisch seine Lebensgefährtin, welche die Einsatzkräfte alarmierte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der Mann ansprechbar, wies jedoch eine stark blutende Kopfverletzung sowie weitere Verletzungen unbestimmten Grades auf. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in das LKH-Graz geflogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr standen unterstützend im Einsatz. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.