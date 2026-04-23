Bahnprojekt Süd: Untersuchungsergebnisse liegen auf dem Tisch

In den kommenden Jahren wird die Südstrecke zwischen Werndorf und Spielfeld-Straß zweigleisig ausgebaut. Um die Bevölkerung schon frühzeitig zu informieren, fanden bereits erste Informationsveranstaltungen statt. Auch im Bereich Wildon stehen die ÖBB mit Vertretern der Region in engem Austausch. Zusätzlich steht für die Bevölkerung seit letztem Jahr ein eigenes Projektbüro als Anlaufstelle zur Verfügung. Am Mittwoch wurden im Beisein von Vertretern des Gemeinderates sowie der Bevölkerung erste Untersuchungsergebnisse zum Ausbau vorgestellt. Gleichzeitig kamen die ÖBB einer Forderung der Gemeinde nach, die Umsetzbarkeit einer möglichen Unterflurtrasse im Gemeindegebiet mitsamt unterirdischem Bahnhof zu untersuchen.

Oberirdischer Ausbau erweist sich als beste Variante

Dabei wurden technische, betriebliche und ökologische Kriterien untersucht. Die Ergebnisse zeigen ein deutliches Bild gegen eine unterirdische Streckenführung. Einer der Hauptgründe dafür ist die Kainach. Der Fluss müsste unterirdisch gequert werden, was mit der Vorgabe der Mindestneigung der Bahnstrecke nicht realisierbar ist. Darüber hinaus müsste die transeuropäische Bahnstrecke für mindestens drei Jahre gänzlich gesperrt werden. Weitere Faktoren wie Gefahren durch Hochwasser, Flächenverbrauch und Emissionen sprechen ebenfalls für einen oberirdischen Ausbau, wie entlang der restlichen Strecke.

Projekt im Überblick

Unabhängig davon, ergeben sich durch den zweigleisigen Ausbau viele Vorteile: Zusätzlich zum Ausbau werden die Bahnhöfe Ehrenhausen und Spielfeld-Straß erneuert, Park&Ride-Anlagen ausgebaut und Eisenbahnkreuzungen durch Über- bzw. Unterführungen oder alternative Wegeführung ersetzt. Keine Eisenbahnkreuzungen bedeuten mehr Sicherheit. Die Höchstgeschwindigkeit kann auf bis zu 160 km/h angehoben werden. Damit werden kürzere Fahrzeiten und bessere Verbindungen möglich. Gemeinsam mit möglichen Taktverdichtungen und einer besseren Erreichbarkeit der Bahnhöfe entsteht ein wesentlich attraktiveres Angebot gegenüber dem Pkw.

Aktuelle Zeitschiene

Derzeit finden Planungen und Erhebungen für die Umweltverträglichkeitsprüfung statt. Sie bildet die Basis für die weiteren Planungen und Genehmigungen. Die bauliche Umsetzung ist aus heutiger Sicht zwischen 2030 und 2039 geplant. Im Rahmen des Genehmigungs- und Planungsprozesses wird es weiterhin Informationsveranstaltungen geben, um über den Projektfortschritt zu informieren.