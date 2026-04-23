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Bild auf 5minat zeigt einen Spot in der Grazer Stadt.
Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen jedoch deutlich an und erreichen angenehme 18 bis 24 Grad.
Steiermark
23/04/2026
Prognose

Bis zu 24 Grad: So wird das Wetter am Freitag in der Steiermark

Am Freitag sorgt ein Hochdruckgebiet für ruhiges und überwiegend sonniges Wetter. Nach einem kühlen Start mit teils frostigen Temperaturen in den Tälern wird es tagsüber deutlich milder und freundlich.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)

Am Freitag zeigt sich das Wetter in der Steiermark von seiner freundlichen Seite. Ein Hochdruckgebiet sorgt für viel Sonnenschein, lediglich dünne Schleierwolken ziehen zeitweise über den Himmel. Der Nordwestwind lässt im Tagesverlauf nach, bleibt in höheren Lagen aber noch spürbar. In den Morgenstunden ist es noch frisch, in manchen Tälern kann es sogar zu leichtem Bodenfrost kommen. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen jedoch deutlich an und erreichen angenehme 18 bis 24 Grad.

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