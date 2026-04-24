Sonniges Wochenende in der Steiermark mit bis zu 24 Grad

In der Steiermark zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Schon heute am Freitag scheint die Sonne, und auch das Wochenende bringt viel Sonne, milde Temperaturen und nur wenige Wolken.

Der Freitag beginnt in der Steiermark frisch, doch schon im Laufe des Vormittags setzt sich die Sonne klar durch. Ein Hochdruckgebiet breitet sich weiter nach Osten aus und sorgt für stabiles Wetter, wissen die Meteorologen der Geosphere Austria. Über den Tag hinweg zeigen sich nur dünne Schleierwolken in großen Höhen. Der Nordwestwind lässt deutlich nach, bleibt aber in höheren Lagen stellenweise noch lebhaft. Die Temperaturen steigen auf angenehme 18 bis 24 Grad und sorgen für einen milden Start ins Wochenende.

Samstag bleibt strahlend

Am Samstag setzt sich das freundliche Wetter nahtlos fort. Dich erwartet erneut viel Sonnenschein und milde Luft. Zwar ziehen wieder dünne Wolken über den Himmel, diese haben aber kaum Einfluss auf die Sonnenstunden. Es bleibt trocken und freundlich. Die Höchstwerte liegen wie schon am Freitag zwischen 19 und 24 Grad.

Auch der Sonntag bringt Sonne

Der Sonntag präsentiert sich weiterhin von seiner sonnigen Seite. Nur vereinzelt zeigen sich dünne Wolken am Himmel, die das Gesamtbild aber kaum trüben. Regional kann der Nordwestwind wieder etwas auffrischen und lebhaft werden. Die Temperaturen bewegen sich am Nachmittag zwischen 17 und 24 Grad und bleiben damit auf einem angenehmen Niveau.