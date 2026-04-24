Murtal: Veranstaltung rückt Krisenvorsorge in den Fokus

In Judenburg drehte sich alles um Krisenvorsorge: Bei „Sicher.Stark.Murtal“ zeigten Experten, warum auch die Region zunehmend von Cyberangriffen, Extremismus und Klimafolgen betroffen ist und was jetzt wichtig wird.

Volles Haus in der Bezirkshauptmannschaft Murtal: Rund 100 Gäste folgten der Einladung von Bezirkshauptfrau Nina Pölzl zur Dialogveranstaltung „Sicher.Stark.Murtal“. Im Zentrum stand eine Frage, die aktueller kaum sein könnte: Wie sicher ist unsere Region? Militäranalytiker Markus Reisner machte gleich zu Beginn deutlich, dass moderne Konflikte längst nicht mehr nur sichtbar geführt werden. Während Kämpfe am Boden stattfinden, verlagert sich ein großer Teil in den Cyber- und Informationsraum. Ziel dieser hybriden Angriffe sei es, Gesellschaften zu verunsichern und zu destabilisieren. Besonders brisant: Auch Österreich gilt aufgrund seiner Lage als potenzielles Ziel.

Österreich im Zentrum der Risiken

Militärexperte Matthias Wasinger zeichnete ein klares Bild für das Jahr 2026. Cyberangriffe, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Abhängigkeiten treffen Österreich direkt. Automatisierte Angriffe nehmen zu, gleichzeitig wächst die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten und IT-Dienstleistern. Österreich sei nicht nur Beobachter, sondern selbst betroffen. Umso wichtiger sei es, staatliche Strukturen widerstandsfähiger zu machen und auf Krisen vorbereitet zu sein.

Extremismus bleibt Herausforderung

Auch aus Sicht des Staatsschutzes bleibt die Lage angespannt. Rupert Meixner vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung verwies auf mehrere Gefahrenfelder. Besonders der islamistische Extremismus sei in der Steiermark stark präsent. Radikalisierung finde oft in Moscheen statt, verlagere sich aber zunehmend ins Internet und treffe vor allem junge Menschen immer schneller. Neben religiösem Extremismus stehen auch Rechts- und Linksextremismus sowie staatsfeindliche Gruppen im Fokus der Behörden.

Die Bezirkshauptmannschaft Murtal setzte mit ihrer Dialogveranstaltung ganz auf das Thema Sicherheit.

Klimawandel spürbar im Bezirk

Neben sicherheitspolitischen Themen rückte auch der Klimawandel in den Mittelpunkt. Klimaforscher Andreas Gobiet erklärte, dass Österreich im Schnitt bereits um drei Grad wärmer ist als in vorindustriellen Zeiten. Die Folgen sind auch im Murtal deutlich spürbar: mehr Starkregen, zunehmende Dürre und steigende Brandgefahr. Der Klimawandel sei nicht mehr umkehrbar, betonte Gobiet – entscheidend sei nun, die Entwicklung zu stabilisieren und faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.

Vorsorge als gemeinsame Aufgabe

Wie konkrete Maßnahmen aussehen können, erklärten Christian Gebeshuber und Gilbert Sandner. Risikoanalyse bedeute, Gefahren früh zu erkennen, richtig einzuschätzen und gezielt gegenzusteuern – etwa durch Hochwasserschutz oder Notfallpläne. Die Behörden im Land seien gut aufgestellt, dennoch brauche es ein umfassendes Bild aller Risiken. Zum Abschluss machte Bezirkshauptfrau Nina Pölzl klar, worum es künftig geht: „Mit ‚Sicher.Stark.Murtal‘ wollen wir sensibilisieren, die Veranstaltung soll aber zugleich der Startschuss für einen vertieften Dialog zum Thema Risikomanagement und Krisenvorsorge sein.“ Klar ist: Die Herausforderungen werden bleiben und betreffen auch das Murtal direkt.