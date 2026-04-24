Weniger Autos auf steirischen Autobahnen unterwegs

In der Steiermark ist der Autoverkehr auf vielen Autobahnen und Schnellstraßen zurückgegangen. Laut VCÖ zeigt sich: Teurer Sprit und die Koralmbahn wirken, doch gerade beim Pendeln bleibt noch viel Luft nach oben.

Im ersten Quartal 2026 waren auf den steirischen Autobahnen und Schnellstraßen deutlich weniger Autos unterwegs als noch ein Jahr davor. Eine aktuelle Analyse des VCÖ auf Basis von Asfinag-Daten zeigt: Bei 30 von 41 Zählstellen ging der Pkw-Verkehr zurück. An Werktagen wurde sogar bei 32 Zählstellen ein Minus verzeichnet. Insgesamt betrifft der Rückgang rund drei Viertel aller Messstellen. Nach Jahren mit steigenden Verkehrszahlen ist das eine klare Trendwende.

Gründe für den Rückgang

Ein wesentlicher Faktor sind die gestiegenen Spritpreise. Sie führen dazu, dass mehr Menschen auf Alternativen umsteigen, vor allem dort, wo das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln gut ist. Auch die Koralmbahn zeigt Wirkung: Besonders auf der A2 zwischen Graz und Klagenfurt ist der Verkehr spürbar zurückgegangen. Der VCÖ sieht darin ein Beispiel, wie Infrastruktur den Verkehr verändern kann.

Pendeln im Fokus

Trotz des Rückgangs sieht der VCÖ noch großes Potenzial, vor allem im Pendelverkehr. „Die gestiegenen Spritpreise führen zu Veränderungen, vor allem dort, wo das Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel leichter fällt. Gerade im Pendelverkehr wird aber das große Potenzial zur Reduktion des Spritverbrauchs bei weitem nicht ausgeschöpft. Hier sind die Unternehmen stärker ins Boot zu holen“, betont VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Betriebe können mit Maßnahmen wie Öffi-Jobtickets, Leasingrädern oder Fahrgemeinschaften unterstützen.

Maßnahmen gegen Stau und Spritverbrauch

Neben betrieblichem Mobilitätsmanagement fordert der VCÖ auch den Ausbau von Alternativen. Schnellbus-Linien im Stadt-Umland-Verkehr könnten eine wichtige Rolle spielen. Damit Busse nicht im Stau stehen, spricht sich der VCÖ für eigene Spuren oder die Nutzung von Pannenstreifen aus. Auch E-Bikes werden laut VCÖ noch zu wenig genutzt. „Diese Maßnahmen entlasten die Beschäftigten finanziell und reduzieren Staus und die Verkehrsbelastung für Anrainerinnen und Anrainer“, so Schenk.

Stark befahrene Strecken

Trotz des Rückgangs gibt es weiterhin stark frequentierte Abschnitte. Am meisten Verkehr gab es im ersten Quartal auf der A9 Pyhrnautobahn bei Graz-Webling mit durchschnittlich 60.400 Pkw täglich. Dahinter folgt die A2 Südautobahn bei Feldkirchen mit 59.900 Fahrzeugen pro Tag. Klar ist: Weniger Autos sind möglich – doch dafür braucht es weitere Maßnahmen und ein Umdenken beim Pendeln.