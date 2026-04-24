Altlasten-Stau: Verfahren dauern bis zu 17 Jahre in der Steiermark Jahre

In der Steiermark ziehen sich Altlasten-Verfahren teils über Jahrzehnte. Laut Rechnungshof und NEOS gefährden die langen Wartezeiten Umwelt und Gesundheit - jetzt wächst der Druck auf die Landespolitik, endlich zu handeln.

Wenn es um die Sanierung belasteter Flächen geht, liegt die Steiermark im Österreich-Vergleich zurück. Das zeigt ein aktueller Bericht des Rechnungshofs zur Altlastensanierung . Während es bundesweit im Median rund 1,6 Jahre dauert, bis erste Maßnahmen gesetzt werden, sind es in der Steiermark ganze 2,9 Jahre. In Salzburg geht es im Vergleich deutlich schneller, dort beginnen erste Schritte bereits nach rund acht Monaten.

Gefahr für Umwelt und Gesundheit

Altlasten sind keine Kleinigkeit: Dabei handelt es sich um belastete Böden oder Standorte, von denen laut Rechnungshof erhebliche Risiken ausgehen können, etwa durch verunreinigtes Trinkwasser, kontaminierte Böden oder Schadstoffe in der Luft. Ende 2024 waren österreichweit 353 Altlasten und mehr als 70.000 Verdachtsflächen registriert. Werden Maßnahmen verzögert, bleiben diese Gefahren länger bestehen.

NEOS orten „Verwaltungsversagen“

Die NEOS Steiermark haben deshalb eine Befragung an die Landesregierung gestartet. Klubobmann Niko Swatek findet deutliche Worte: „Der Rechnungshof hält der steirischen Behördenpraxis einen schonungslosen Spiegel vor. Nirgendwo sonst in ganz Österreich dauert es so lange, bis erste Umsetzungsschritte erfolgen. Das ist nicht nur ein Verwaltungsversagen, das ist ein massives Risiko für Umwelt, Gesundheit und Standort.“

©NEOS Steiermark NEOS-Klubobmann Niko Swatek kritisiert die langen Verfahren bei Altlasten.

Negativbeispiel mit 17 Jahren Dauer

Besonders brisant ist ein konkreter Fall: Die Untersuchung eines Standorts – im Bericht als „Stahlwerk A“ bezeichnet – läuft seit beinahe 17 Jahren ohne Abschluss. Für Swatek ist das untragbar: „Wer bei potenziell gesundheitsgefährdenden Altlasten derart langsam arbeitet, nimmt die Belastung von Mensch und Umwelt billigend in Kauf.“ Solche langen Verfahren sind laut Rechnungshof kein Einzelfall, sondern Teil eines strukturellen Problems.

Politischer Druck steigt

Die NEOS fordern nun konkrete Maßnahmen von der zuständigen Landesrätin. Ziel sind schnellere Verfahren, klare Zuständigkeiten und konsequente Kontrollen. „Die Steiermark darf bei Altlasten nicht länger Schlusslicht sein. Landesrätin Holzer muss endlich handeln. Es endlich schnellere Verfahren, klare Verantwortlichkeiten und konsequente Kontrollen, damit aus Erkenntnissen auch tatsächliche Sanierungen werden“, so Swatek. Besonders deutlich wird er bei den Zeiträumen: „Diese Zeiträume sind absurd und absolut inakzeptabel – vor allem, wenn es um die Gesundheit der Steirerinnen und Steirer geht!“