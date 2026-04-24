Pflegefall zerstört Existenzen: Steirische Ehepartner in Not

In der Steiermark sorgt das Pflege- und Betreuungsgesetz für Kritik: Wenn ein Partner ins Heim muss, bleibt oft zu wenig zum Leben. Ein aktueller Fall zeigt, wie schnell Betroffene in finanzielle Not geraten.

Muss ein Ehepartner ins Pflegeheim, stellt sich für viele die Frage: Wie soll das Leben zu Hause noch finanziert werden? In der Steiermark werden derzeit 80 Prozent der Pension des Pflegebedürftigen für die Heimkosten herangezogen. Der gesetzliche Unterhaltsanspruch des Partners oder der Partnerin bleibt dabei unberücksichtigt. Dabei sieht das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch genau diesen Anspruch vor, orientiert am gemeinsamen Einkommen. Früher wurde dieser Unterhalt vorab abgezogen, damit beide genug zum Leben hatten.

Dramatische Folgen im Alltag

Wie stark sich die neue Regelung auswirkt, zeigt ein konkretes Beispiel: Frau W. lebt von einer Pension in Höhe von 888,35 Euro netto. Ihr Mann erhält 1.884,44 Euro sowie Pflegegeld der Stufe 4 und lebt seit Jänner in einem Pflegeheim in Graz-Umgebung. Insgesamt werden 2.537 Euro für die Heimkosten eingehoben. Ihm bleiben rund 370 Euro im Monat , davon muss er unter anderem Medikamente und Zuschläge bezahlen. Für Frau W. wird die Situation ebenfalls prekär. Ihr Antrag auf Ausgleichszulage wurde abgelehnt. Begründung: Ein Unterhaltsanspruch von 565,33 Euro werde angerechnet. Dieses Geld bekommt sie aber nie ausbezahlt, da es bereits in die Heimkosten fließt. Damit bleibt sie auf ihren laufenden Kosten sitzen.

Armutsgefahr trotz Anspruch

Der Fall ist kein Einzelfall. Viele Betroffene wissen laut der Anfrage nicht mehr, wie sie Miete, Lebensmittel und Fixkosten stemmen sollen. Obwohl rechtlich ein Anspruch besteht, fehlt das Geld im Alltag. Die Folge: akute Armutsgefährdung oder bereits manifeste Armut – ohne Anspruch auf Unterstützung.

Anfrage im Landtag

Die KPÖ greift das Thema nun im Landtag auf. In einer offiziellen Anfrage will Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler von Landesrat Karlheinz Kornhäusl wissen, warum der Unterhaltsanspruch im Gesetz nicht vor der Berechnung der Heimkosten berücksichtigt wird. Dabei findet sie klare Worte: „Es kann nicht sein, dass sobald ein Ehepartner ins Pflegeheim muss, die Ehepartnerin zu Hause nicht mehr weiß, wie sie ihre Lebenskosten bezahlen soll und somit in existenzielle Not gerät. Dieses Gesetz hebelt bestehende Unterhaltsansprüche de facto aus und lässt Betroffene im Stich. Vom zuständigen Landesrat erwarten wir daher klare Antworten – alles andere wäre ein handfester Skandal.“