Trauer in Gleisdorf: Ehemaliger Vizebürgermeister verstorben

In der Stadtgemeinde Gleisdorf herrscht Trauer: Mit Johann Glatz ist ein engagierter Kommunalpolitiker verstorben, der über viele Jahre hinweg das öffentliche Leben mitgestaltet hat.

Johann Glatz verstarb am 12. April 2026, nur kurz nach seinem 63. Geburtstag. Die Nachricht löst in Gleisdorf und insbesondere im Ortsteil Laßnitzthal große Betroffenheit aus. Über viele Jahre hinweg war Glatz politisch aktiv und setzte sich für die Anliegen der Bevölkerung ein.

Viele Jahre im Dienst der Gemeinde

Seine politische Laufbahn begann im Jahr 2005, als er als Gemeinderat in der damaligen Alt-Gemeinde Laßnitzthal tätig wurde. Dieses Amt übte er bis 2012 aus. In den darauffolgenden Jahren übernahm er zusätzliche Verantwortung: Von 2012 bis 2014 war er Vizebürgermeister und prägte in dieser Funktion maßgeblich die Entwicklung seiner Heimatgemeinde mit. Auch nach der Gemeindefusion blieb Glatz der Kommunalpolitik verbunden. Von 2015 bis 2021 engagierte er sich weiterhin als Gemeinderat in der Stadtgemeinde Gleisdorf.

Abschied von einem Wegbegleiter

Mit Johann Glatz verliert die Gemeinde einen Menschen, der sich über viele Jahre hinweg mit großem Einsatz eingebracht hat. Sein Wirken bleibt vielen als verlässlich und bodenständig in Erinnerung. Die Anteilnahme in der Region ist entsprechend groß. Die feierliche Verabschiedung findet am Dienstag, 28. April 2026, statt. Beginn ist um 15 Uhr in der Aufbahrungshalle. Freunde, Wegbegleiter und Bürger haben dort die Möglichkeit, Abschied zu nehmen.