Bluttat in der Steiermark: 17-Jähriger in U-Haft, neue Details

Nach der tödlichen Messerattacke in der Südoststeiermark verdichten sich die Ermittlungen weiter. Der 17-jährige Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft, doch viele Fragen rund um die brutale Tat sind noch offen.

In der Nacht auf den 22. April war ein 17-Jähriger in das Haus eines älteren Ehepaares eingedrungen und hatte beide mit einem Messer attackiert

In der Nacht auf den 22. April war ein 17-Jähriger in das Haus eines älteren Ehepaares eingedrungen und hatte beide mit einem Messer attackiert

Die Bluttat von St. Peter am Ottersbach sorgt weiterhin für große Betroffenheit. In der Nacht auf den 22. April war ein 17-Jähriger in das Haus eines älteren Ehepaares eingedrungen und hatte beide mit einem Messer attackiert, 5 Minuten hat berichtet. Der 84-jährige Mann starb noch am Tatort, seine Ehefrau überlebte schwer verletzt. Bereits kurz nach der Tat wurde der Jugendliche festgenommen. Er zeigte sich geständig und gab an, aus „Mordlust“ gehandelt zu haben.

U-Haft über Jugendlichen verhängt

Nun wurde ein weiterer Schritt gesetzt: Über den 17-Jährigen wurde Untersuchungshaft verhängt. Er befindet sich aktuell in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Beim Pflichtverhör blieb der Jugendliche bei seinem Geständnis. Die Ermittlungen laufen dennoch intensiv weiter, insbesondere, um die genauen Abläufe und Hintergründe der Tat zu klären.

Brutalität der Tat wird untersucht

Ein zentraler Punkt der Ermittlungen ist die Frage, mit welcher Intensität der Angriff durchgeführt wurde. Dazu wurde eine Gerichtsmedizinerin beigezogen, die die Verletzungen und die Massivität der Attacke analysieren soll. Parallel dazu wird weiterhin nach einem wichtigen Beweisstück gesucht: dem Hammer, mit dem sich der Täter Zugang zum Haus verschafft haben dürfte.

Viele offene Fragen

Trotz Geständnis sind zahlreiche Fragen ungeklärt. So wird geprüft, ob psychische Faktoren bei der Tat eine Rolle gespielt haben könnten. Hinweise darauf gibt es derzeit, bestätigt ist jedoch nichts. Auch das Verhalten des Jugendlichen nach der Tat wirft Fragen auf. Er hatte selbst den Notruf gewählt und die Tat geschildert, bevor er an seiner Wohnadresse festgenommen wurde. Im Ort selbst herrscht große Betroffenheit. Der 17-Jährige galt laut ersten Einschätzungen als unauffällig und eher zurückgezogen. Die Gemeinde bemüht sich nun, sowohl die betroffenen Familien als auch das Umfeld zu unterstützen. Gleichzeitig wird an die Bevölkerung appelliert, besonnen mit der Situation umzugehen. Die Aufarbeitung der Tat dürfte noch längere Zeit in Anspruch nehmen. Neben der Sicherung weiterer Beweise stehen auch Befragungen und Gutachten im Fokus.