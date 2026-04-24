Steirischer Traditionsbetrieb vor dem Aus: Ansturm auf ADA

Nach der Insolvenz des Möbelherstellers ADA und Kündigungen kommt es nun zu einem regelrechten Ansturm auf das Werk in Anger. Beim Abverkauf sichern sich noch viele Möbelstücke und somit auch ein Stück regionaler Geschichte.

Wer noch was ergattern will, muss schnell sein, der Abverkauf ist nur mehr bis heute 17 Uhr.

Wer noch was ergattern will, muss schnell sein, der Abverkauf ist nur mehr bis heute 17 Uhr.

Die Pleite des traditionsreichen Möbelherstellers ADA hat die Region zuletzt stark getroffen. Rund zwei Drittel der Belegschaft verloren ihren Arbeitsplatz, nur ein kleines Team blieb vorerst übrig, um letzte Aufträge abzuwickeln, 5 Minuten hat berichtet. Mit Schulden in Millionenhöhe und stark rückläufigen Bestellungen steht die Zukunft des Unternehmens weiterhin auf unsicheren Beinen.

Produktion beendet: Abverkauf gestartet

Seit kurzem ist die Produktion im Werk in Anger eingestellt. Doch statt Stillstand herrscht dort aktuell reger Betrieb, zumindest vorübergehend. Grund dafür ist ein groß angelegter Abverkauf von Restbeständen, der zahlreiche Interessierte anzieht. Bereits am ersten Verkaufstag zeigte sich laut mehreren Medienberichten das enorme Interesse: Schon am Vormittag waren die Parkplätze rund um das Gelände vollständig ausgelastet. Im Inneren des Werks bot sich ein ähnliches Bild. Auf mehreren Stockwerken durchsuchten Besucher die verbliebenen Möbelstücke und Materialien. Vor den Kassen bildeten sich lange Warteschlangen.

Zwischen Schnäppchenjagd und Abschied

Die Motive der Besucher sind unterschiedlich. Während einige gezielt nach günstigen Möbeln suchen, steht für andere ein emotionaler Aspekt im Vordergrund. Viele wollen sich ein letztes Mal ein Produkt aus dem Hause ADA sichern, als Erinnerung an einen Betrieb, der über Jahrzehnte hinweg die Region geprägt hat.

Regale leeren sich rasch

Besonders in den oberen Stockwerken wird das Angebot zunehmend kleiner. Während in manchen Bereichen noch Auswahl besteht, sind andere Flächen bereits weitgehend leergeräumt. Mit jedem Verkaufstag verschwinden weitere Stücke und damit auch ein Teil der Geschichte dieses Unternehmens. Der große Andrang zeigt, welchen Stellenwert ADA für viele Menschen hatte. Das Unternehmen war über Jahrzehnte hinweg ein bedeutender Arbeitgeber und ein Aushängeschild der Region. Der Abverkauf markiert nun nicht nur das Ende der Produktion, sondern auch einen emotionalen Abschied für viele.