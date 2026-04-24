Feuer nahe Bahnhof: Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen

Ein Brand im freien Gelände hat am Freitagvormittag für einen Feuerwehreinsatz in Lessern gesorgt. Die Flammen breiteten sich an einem Hang aus, zwei Feuerwehren rückten aus, um Schlimmeres zu verhindern.

Kurz vor 10 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert: In der Nähe des ehemaligen Bahnhofs Lessern war ein Feuer ausgebrochen. Die Meldung deutete auf einen Brand in einer Wiesen- bzw. Heckenfläche hin. Binnen kurzer Zeit machten sich die Feuerwehren Pürgg und Unterburg auf den Weg zum Einsatzort.

Rasches Eingreifen der Feuerwehr

Beim Eintreffen bestätigte sich die Lage: Auf einem Hang hatte sich das Feuer bereits ausgebreitet. Die Einsatzkräfte reagierten umgehend und starteten die Löschmaßnahmen. Durch das koordinierte Vorgehen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Die Löscharbeiten zogen sich über etwa zwei Stunden. Danach konnte endgültig „Brand aus“ gegeben werden. Personen kamen bei dem Vorfall nicht zu Schaden. Was genau den Brand ausgelöst hat, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen. Die zuständigen Stellen prüfen nun die Hintergründe.