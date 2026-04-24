Schwerer Motorradunfall nach Überholmanöver: Biker schwer verletzt

Ein Überholmanöver mit folgenschweren Konsequenzen: Auf der B21 kam es am Freitag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der Mann musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag auf der B21 (Gutensteiner Straße) im Bereich von St. Aegyd. Zwei Motorradfahrer waren auf der Strecke unterwegs, als es im Zuge eines Überholvorgangs zu einer Kollision kam. Ein 61-jähriger Mann aus Wien setzte zum Überholen an, dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug vor ihm.

Kontrolle verloren und gestürzt

Durch die Kollision verlor der Biker die Kontrolle über sein Motorrad. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Aufprall endete für den Mann mit Verletzungen, deren genaue Schwere derzeit noch nicht bekannt ist. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte und Notarzt wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der zweite Beteiligte, ein 42-jähriger Motorradfahrer, blieb unverletzt. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei prüft derzeit den genauen Ablauf des Überholmanövers. Die Straße war während des Einsatzes zeitweise eingeschränkt befahrbar.