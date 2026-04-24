Mehr Natur für die Steiermark: 9.000 Euro für die besten grünen Projekte

Vom kleinen Balkon bis zum großen Landwirtschaftsbetrieb: In der Steiermark entstehen immer mehr Projekte, die Natur zurückbringen. Genau diese Ideen werden jetzt wieder ausgezeichnet und erhalten eine finanzielle Unterstützung.

Die Steiermark wird Stück für Stück grüner und das nicht nur durch große Initiativen, sondern vor allem durch viele engagierte Menschen. Mit dem Renaturierungspreis 2026 sollen genau diese Projekte ins Rampenlicht gerückt werden. Gesucht werden Ideen, die zeigen, wie sich Lebensräume verbessern lassen und wie Natur wieder Platz findet, direkt vor der eigenen Haustür.

Großes Interesse schon beim ersten Mal

Bereits bei der ersten Ausgabe war die Resonanz enorm. Mehr als 100 Projekte wurden eingereicht. Das zeigt deutlich, wie groß das Engagement für Umwelt und Artenvielfalt im Land ist. Auch heuer wird wieder mit zahlreichen Einreichungen gerechnet. Insgesamt stehen 9.000 Euro zur Verfügung. Damit sollen besonders gelungene Projekte gewürdigt und unterstützt werden. Teilnehmen können alle volljährigen Personen, die in der Steiermark ein entsprechendes Projekt umgesetzt haben. Die Einreichfrist läuft noch bis zum 24. Mai 2026.

Warum es jetzt besonders wichtig ist

Das Thema Renaturierung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Für die Bundessprecherin der Grünen, Leonore Gewessler, ist klar: „Wenn wir über Renaturierung reden, reden wir nicht über keine Kleinigkeit. Es geht um unser Wasser, unsere Böden, unsere Lebensqualität – darum, ob wir in der Steiermark auch in Zukunft gut leben können.“ Wie wirkungsvoll solche Projekte sein können, zeigt ein Beispiel aus Graz. Dort wurde auf kleiner Fläche ein sogenannter „Tiny Forest“ angelegt. Dieser kleine Stadtwald bietet nicht nur Lebensraum für zahlreiche Arten, sondern sorgt auch für ein besseres Mikroklima und mehr Aufenthaltsqualität. Der Renaturierungspreis soll nicht nur auszeichnen, sondern auch motivieren. Gute Ideen sollen sichtbar werden und andere dazu ermutigen, selbst aktiv zu werden. Für Sandra Krautwaschl, Klubobfrau der steirischen Grünen, ist der Renaturierungspreis ein bewusst gesetztes Signal. „Der Zuspruch beim ersten Durchgang war enorm. Das zeigt: Viele Menschen wollen ihre Umgebung aktiv mitgestalten. Sie holen Natur zurück – im Kleinen wie im Großen.“