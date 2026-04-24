Österreichweit einzigartig: „Offline-Camps“ erobern die Steiermark

Kein WLAN, kein Handy, keine Ablenkung, stattdessen Lagerfeuer, Natur und echte Gespräche. In der Steiermark startet ein außergewöhnliches Angebot, das immer mehr Erwachsene anzieht: Handyfreie Feriencamps.

Mitten in der steirischen Natur entsteht ein Raum, in dem eines im Mittelpunkt steht: Abschalten. Und zwar wirklich.

Mitten in der steirischen Natur entsteht ein Raum, in dem eines im Mittelpunkt steht: Abschalten. Und zwar wirklich.

Während viele beim Urlaub an Wellnesshotels oder Städtereisen denken, geht ein neuer Trend in eine völlig andere Richtung. Immer mehr Menschen suchen gezielt nach Auszeiten ohne Smartphone und genau hier setzen die neuen Feriencamps an. Mitten in der Natur entsteht ein Raum, in dem eines im Mittelpunkt steht: Abschalten. Und zwar wirklich.

Handy abgeben und Kopf frei bekommen

Das Konzept ist bewusst radikal. Gleich zu Beginn werden Handys abgegeben. Für viele eine echte Herausforderung, aber genau das ist gewollt, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Denn erst ohne ständige Nachrichten, Social Media und Erreichbarkeit entsteht etwas, das im Alltag oft verloren geht: Ruhe. Zeit. Fokus. Viele Teilnehmer berichten, dass sie sich bereits nach kurzer Zeit deutlich entspannter fühlen.

Natur statt Termindruck

Das Programm hat wenig mit klassischem Urlaub zu tun. Statt durchgetakteter Tage geht es um bewusstes Erleben. Die Teilnehmer verbringen ihre Zeit draußen, entdecken die Natur neu und lernen Dinge, die im Alltag oft keinen Platz haben. Dazu zählen einfache handwerkliche Fähigkeiten, Bewegung in der Natur oder auch gemeinsames Kochen am Feuer. Ein zentraler Punkt der Camps ist das Miteinander. Ohne digitale Ablenkung entstehen Gespräche, die tiefer gehen. Menschen, die sich vorher nicht kannten, wachsen in kurzer Zeit zusammen. Viele schätzen genau diesen Aspekt besonders.

Warum der Trend wächst

Der Wunsch nach digitaler Pause wird immer größer. Studien zeigen, dass viele Menschen sich von permanenter Erreichbarkeit überfordert fühlen. Die Camps treffen genau diesen Nerv. Sie wollen eine klare Alternative zum hektischen Alltag bieten.